Chỗ dựa tin cậy của người dân Krông Pa

(GLO)- Mới đây, chị Lê Thu Thảo (tổ 1, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) viết thư cảm ơn Công an huyện đã tích cực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Phú Túc vào mùng 1 Tết Tân Sửu 2021.

Lực lượng Công an tham gia chữa cháy, sơ tán tài sản của người dân tại chợ Phú Túc. Ảnh: Công an huyện Krông Pa

Trong thư, chị Thảo cho biết: Lúc 10 giờ ngày 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), chợ Phú Túc xảy ra cháy lớn. Khoảng 5 phút sau, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Pa đã có mặt để tham gia dập tắt đám cháy, không để lửa lan rộng.

Chị Thảo viết: “Tôi thấy nhiều chiến sĩ rất gan dạ, trong khi đám cháy còn đang bùng phát nhưng đã liều mình vào giữa đám cháy để dập lửa, di chuyển tài sản. Thay mặt những hộ kinh doanh khu vực chợ Phú Túc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới các cấp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an đã dũng cảm, không quản ngại gian khó để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ngay giữa ngày Tết”.

Cũng liên quan đến công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ hỏa hoạn nói trên, Công an huyện Krông Pa còn nhận được thư cảm ơn của Đội Xây dựng giao thông và Dịch vụ đô thị huyện-đơn vị phụ trách quản lý hoạt động tại chỗ Phú Túc.

Chúng tôi xin trích một phần nội dung thư như sau: “Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp các hộ dân đưa tài sản từ các ki ốt ra ngoài, đồng thời phân công bảo vệ tài sản được di chuyển ra khỏi đám cháy nhằm ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng tình trạng hỗn loạn để trộm cắp tài sản. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an đã trấn an tinh thần cho người dân, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán trong chợ, giúp bà con giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra”.

Thư cảm ơn của chị Lê Thu Thảo. Ảnh: Thúy Trinh

Được biết, ngày 12-2, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại dãy ki ốt quần áo, đồ gia dụng tại chợ Phú Túc. Nhận tin báo, Công an huyện Krông Pa đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân, sau 2 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.