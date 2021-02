Từ 1.3 sẽ thay đổi mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc với ôtô

Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc với xe ôtô sẽ thay đổi từ 1.3.2021 khi Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP có hiệu lực.



Mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe ôtô từ 1.3.2021



* Mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng



Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.



Số tiền bồi thường bảo hiểm cụ thể được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại hoặc theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức bồi thường được quy định.



Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định.



Cụ thể:



- Bồi thường tối đa: 150 triệu đồng/người với trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật.



- Bồi thường theo mức độ thương tật:



Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương x Mức trách nhiệm bảo hiểm.



Trong đó, tỷ lệ thương tổn được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 03/2021.



Ví dụ: Chạm sọ với tỷ lệ tổn thương là 8% thì mức bồi thường bảo hiểm = 8% x 150 triệu đồng = 12 triệu đồng.



Lưu ý, với tai nạn do lỗi hoàn toàn của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng với bên thứ ba bị thiệt hại bằng 50% mức bồi thường theo quy định hoặc theo thỏa thuận giữa các bên nhưng cũng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.



* Mức bồi thường bảo hiểm về tài sản



Theo Điểm b Khoản 3 Điều 14 Nghị định 03, mức bồi thường bảo hiểm với thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.



Trong đó, mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về tài sản do ôtô gây ra là 100 triệu đồng/vụ.



Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi thường thiệt hại về tài sản do ôtô gây ra theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/vụ.

