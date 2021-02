Tặng quà Tết cho 100 hộ khó khăn ở Ia Grai và Đak Đoa

(GLO)- Chiều 8-2, đại diện Báo Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai trao 100 suất quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) và xã A Dơk (huyện Đak Đoa). Tổng giá trị quà tặng là 40 triệu đồng.





Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc tặng quà cho cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tấn Dũng



Ông Lê Quang Đạo-Chủ tịch UBND xã Ia Găng-chia sẻ: “Xã Ia Găng có hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số. Thu nhập chính của người dân trong xã chủ yếu dựa vào cây điều và cây cà phê. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá các mặt hàng nông sản xuống thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Vì vậy, 50 suất quà do Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Gia Lai trao cho bà con rất thiết thực, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân khi Tết Nguyên đán đang đến gần”.

Các phần quà góp phần giúp bà con có điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Tấn Dũng



Còn ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk-cho biết: “A Dơk là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa. Do đó, những phần quà mà các đơn vị dành tặng rất ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên, khích lệ người dân vươn lên trong cuộc sống cũng như có điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

Được biết, đây là hoạt động thường niên do Báo Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm chia sẻ với những gia đình khó khăn ở các địa phương trên cả nước mỗi dịp Tết đến.

TẤN DŨNG