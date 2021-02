Sau khi "chơi" ma túy, con trai vác rìu đòi chém mẹ đẻ, làm náo loạn khu phố

Nhiều ngày sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác, H. đã vác rìu đòi tìm mẹ đẻ để chém, gây náo loạn cả khu phố.





Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa xác minh, đưa một đối tượng nghiện ma túy đá, có biểu hiện ảo tưởng đi chữa bệnh tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần.



Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1-2, Công an phường Minh Thành nhận được tin báo tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, 1 nam thanh niên là Nguyễn Chí H. (SN 1992, trú tại khu Yên Lập Đông) có biểu hiện thần kinh bị kích động (nghi bị ngáo đá), đang vác rìu, la hét đòi tìm mẹ đẻ để chém.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Minh Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mặc dù đã sử dụng các biện pháp thuyết phục đối tượng buông hung khí, tuy nhiên Nguyễn Chí H. vẫn luôn miệng hò hét, trên tay cầm rìu dài, tìm và liên tục đòi chém mẹ ruột, gây hoảng sợ cho gia đình và người dân.



Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, tước hung khí của đối tượng.



Được biết, lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, H. đã nhiều ngày sử dụng ma túy đá dẫn đến bị ảo tưởng nên đã gây ra vụ náo loạn tại địa phương.



Hiện, cơ quan công an phối hợp với gia đình đưa đối tượng này đi chữa bệnh tại Bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.



Theo Tr.Đức (NLĐO)