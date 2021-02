Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị mẹ đẻ cùng "người tình" bạo hành dã man

Công an đang điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi bị mẹ và "người tình" của mẹ bạo hành dã man, gây nhiều thương tích.



Vụ bé trai quê Quảng Ngãi bị bạo hành dã man: "3 không" tàn nhẫn của chủ quán

Chư Prông: Vợ tố cáo chồng bạo hành con trai 9 tuổi



Ngày 19-2, tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang điều tra, xác minh vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị mẹ đẻ và "người tình" của mẹ bạo hành dã man xảy ra trên địa bàn.



Hình ảnh thiếu nữ 15 tuổi bị bạo hành dã man, thương tích khắp cơ thể - Ảnh: CTV



Trước đó, Công an quận Hà Đông nhận được thông tin về việc em Nguyễn Hải B. (SN 2006, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ và "người tình" bạo hành dã man.



Ngay sau khi nhận được thông tin sư việc, Công an quận Hà Đông đã tổ chức, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận xác minh, điều tra.



Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.



Theo B.H.Thanh (NLĐO)