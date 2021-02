Công an huyện Đak Đoa chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai khẩn cấp nhiều biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, góp phần giúp người dân trên địa bàn yên tâm đón Tết.

Tuy Đak Đoa chưa có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhưng Công an huyện đã chủ động triển khai xác minh các trường hợp về từ vùng dịch để tiến hành cách ly theo quy định. Theo thống kê sau quá trình truy vết, trên địa bàn huyện có 809 người từ vùng dịch về và đều đã được cách ly, theo dõi. Trong đó có 11 người được cách ly ở Trung tâm Y tế huyện; 51 người được cách ly tại khu cách ly tập trung phòng-chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 261 người cách ly, theo dõi tại nhà; 485 người tự theo dõi và giám sát tại nhà. Trong số này đã tiến hành xét nghiệm lần 1 với 62 người và đều cho kết quả âm tính.

Lực lượng Công an huyện Đak Đoa đã tham gia công tác theo dõi cách ly với các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đại úy Đoàn Tuấn Anh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Đak Đoa) cho hay: Công an huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị rà soát truy vết thần tốc với các trường hợp có yếu tố dịch tễ. Qua đó xác định có 4 người là F1 liên quan đến các ca bệnh đã được xác định trên địa bàn tỉnh, 7 người liên quan đến các mốc dịch tễ và có biểu hiện dịch tễ; có 1.547 trường hợp là F2 và 1.709 trường hợp là F3. Công an huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức cách ly tại Trung tâm Y tế huyện với các trường hợp F1, cách ly tại nhà với số thuộc diện F2 và hướng dẫn tự cách ly, chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với diện F3.

Cùng với đó, Công an huyện đã tiến hành rà soát công dân trên địa bàn đang sinh sống, lao động, học tập, thăm thân, du lịch ở nước ngoài, đặc biệt từ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan. Đến nay, đơn vị đã xác định có 77 trường hợp là công dân trên địa bàn ở nước ngoài. Đơn vị đã làm việc với thân nhân những người này để nắm tình hình và nguyện vọng về nước, thời gian dự kiến về nước, phương tiện, lịch trình, dự kiến di chuyển…

Công an xã Hà Bầu phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động về tình hình dịch bệnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Để có được những kết quả trên, Công an huyện Đak Đoa đã tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Trong đó, đơn vị chú trọng tuyên truyền người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng dịch nhằm kiểm soát tốt sự biến động dân cư; nắm hàng ngày các trường hợp từ nơi khác về địa phương để phối hợp quản lý, hướng dẫn khai báo y tế.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh-Trưởng Công an huyện Đak Đoa, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn chính là việc thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch, kiểm soát chặt chẽ các thông trên trên mạng xã hội. Qua rà soát, đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào phát ngôn, tuyên truyền, đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh.

Công an huyện đã cung cấp 4 bản tin tuyên truyền, 9 file âm thanh, 2 clip, đăng tải 95 bài viết tuyên truyền, xây dựng 9 infographic tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng-chống dịch. Công an các xã, thị trấn đã tổ chức hơn 300 lượt tuyên truyền lưu động và đăng tải hơn 220 bài viết tuyên truyền, cảnh báo trên mạng xã hội và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho hơn 200 lượt công dân qua các phương tiện mạng xã hội.

“Để ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các lực lượng nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch. Trong đó, tập trung vào việc nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, không chấp hành các quy định về phòng dịch… đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán để giúp người dân trên địa bàn yên tâm”-Thượng tá Trần Ngọc Anh cho biết.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Đak Đoa, các lực lượng đã tiến hành nhắc nhở 437 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, giải tán 3 nhóm thanh niên tụ tập đông người, yêu cầu hoãn 1 đám cưới, 1 đám tân gia, yêu cầu 18 cơ cở kinh doanh dịch vụ giải trí không tập trung đông người…

LÊ VĂN NGỌC