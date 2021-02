Bốn bà cháu gốc Việt chết thương tâm ở Texas giá lạnh

Bốn bà cháu gốc Việt chết sau vụ hoả hoạn ở Sugar Land, bang Texas Mỹ, do sưởi ấm để chống chọi với đợt bão tuyết mùa đông.

Texas đang trải qua bão tuyết. Ảnh: AFP



Theo tờ The Daily Beast, Olivia Nguyen là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Cô bé thông minh và bạo dạn, thích các bài hát của Coldplay và U2.



Edison Nguyen, 8 tuổi, là cậu em trai trầm tính và rành rọt. Cậu bé thích màu xanh lá cây và chụp ảnh mọi thứ trên đường, đặc biệt là cảnh hoàng hôn.



Cô em gái út, Colette Nguyen, 5 tuổi, có biệt danh là Coco, thích hát, thích mặc váy và đi giày màu hồng lấp lánh.



Sáng sớm ngày 17.2, ba chị em cùng bà ngoại là Loan Le, 75 tuổi, đã thiệt mạng khi ngôi nhà ở Texas của họ bốc cháy. Ngọn lửa gây tử vong có thể bắt đầu từ chiếc lò sưởi - mà mẹ của ba trẻ đã nhóm để sưởi ấm trong bối cảnh bang Texas mất điện giữa lúc nhiệt độ lạnh cóng trong bão tuyết.



Ba chị em và bà ngoại nằm trong số hơn 30 người ở Texas đã chết trong tuần này trong bối cảnh khủng hoảng thời tiết khắc nghiệt gần như phá hủy mạng lưới điện của bang.



Trước khi vụ cháy xảy ra, cả gia đình đã không có điện trong tám giờ và quây quần bên nhau trong ngôi nhà hai tầng ở Sugar Land, ngoại ô Houston. Không rõ ngọn lửa lan truyền như thế nào.



Vanessa Kon, cô của bọn trẻ, cho biết gia đình đang chờ câu trả lời về nguyên nhân gây vụ cháy nhà, đồng thời chỉ trích các nhà chức trách không chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa chưa từng có, khiến hàng triệu người dân ở Texas mất điện, mất nước và không có gì sưởi ấm.



“Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra” - Kon nói với tờ The Daily Beast. “Chúng tôi không biết tại sao đèn lại tắt như vậy. Thành phố lẽ ra phải chuẩn bị cho điều đó. Tại sao bị mất điện? Nếu không mất điện, chuyện đau lòng này đã không xảy ra".



Theo Fox 26 ở Houston, khi các nhà chức trách đến nhà của ba chị em vào khoảng 2 giờ sáng, ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Một quan chức cứu hỏa cho biết đã phải ngăn mẹ của ba đứa trẻ, Jackie, chạy trở lại trong nhà.



Cha của những đứa trẻ, Nathan Nguyen, sống ly thân trong một ngôi nhà khác ở Sugar Land. Kon và các anh chị em đã an ủi Nathan suốt mấy ngày qua. Ngôi nhà từng dành riêng cho Olivia, Edison và Colette, giờ dường như trống rỗng.



Các bức tường treo kín những bức tranh mà bốn bố con đã vẽ. Tủ lạnh có ba thùng bơ vì họ đều thích nướng bánh quy. Trong phòng ngủ của Colette, một bộ trang phục nàng tiên cá nằm trên giường, cùng với một cặp búp bê.



Kon cho biết, Nathan đang trong quá trình ly hôn với Jackie nhưng có quyền nuôi con vào mỗi cuối tuần. Anh gặp con lần cuối khoảng một tuần trước đó.



"Đau đớn quá. Anh tôi chỉ có ba đứa con. Cả ba đều đã ra đi. Tôi thực sự muốn ai đó giúp anh ấy vơi bớt nỗi đau này. Anh ấy không thể chịu đựng nổi. Không thể tin được" - Kon nói với The Daily Beast.



Kon cho hay, Nathan là một tấm gương sáng về một người cha. Cô chưa bao giờ thấy anh mình la hét hay cao giọng, luôn cực kỳ kiên nhẫn.



Nathan đang lên kế hoạch tổ chức tang lễ cho ba con. Anh hy vọng sẽ thành lập một quỹ hỗ trợ học phí cho Trường Công giáo St. Laurence, nơi các con anh học tiểu học và là nơi chúng yêu thích.



Kon và Jackie đã lập tài khoản trên trang GoFundMe và huy động được gần 400.000 USD trong mục tiêu tổng cộng là 700.000 USD cho các hoạt động vì lợi ích của trẻ em.

https://laodong.vn/the-gioi/bon-ba-chau-goc-viet-chet-thuong-tam-o-texas-gia-lanh-882255.ldo



Theo Song Minh (LĐO)