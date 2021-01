Vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh: Công an vào cuộc tìm người bố khai sinh

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người bố trong giấy khai sinh cho 2 cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng giữa trời giá rét, cùng mảnh giấy với nội dung "bố mẹ các cháu đã chết, nhờ nuôi hộ".





Ngày 18-1, liên quan đến vụ 2 cháu bé bị bỏ rơi giữa trời lạnh trên bờ đê ở xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, cho biết lực lượng chức năng đang xác minh thêm thông tin liên quan của các cháu.





2 cháu bé đang được người dân nuôi dưỡng tạm thời



Theo ông Nguyễn Tấn Phát, chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp phù hợp để xử lý vụ việc. Bước đầu, căn cứ vào thông tin do UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cung cấp, danh tính 2 cháu bé là B.Q.A. (4 tuổi) và B.B.N. (2 tuổi, cùng trú tại địa phương).



Hiện theo các thông tin đã được xác minh, cơ quan chức năng xác định mẹ cháu bé đã có giấy khai tử, hiện phải tìm kiếm anh Đ.M.C. (SN 1982, từng ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; là người đứng tên bố 2 cháu trong giấy khai sinh), phải xác định anh C. còn sống hay đã chết thì mới có căn cứ xử lý tiếp theo. Nếu anh C. đã chết hoặc mất tích thì anh B.A.V. (bác 2 cháu) mới có tư cách để tiến hành các thủ tục tiếp theo cho các cháu.



"Chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thường Tín, Công an xã cũng đã báo cáo lên Công an huyện Thường Tín để Công an huyện cử đội điều tra tổng hợp vào cuộc. Việc tìm anh C. phải nhờ đến lực lượng công an, xã cũng sẽ cho loa phát thanh thông tin tìm kiếm, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, báo chí. Hy vọng sẽ tìm được anh C. sớm để các thủ tục liên quan của các cháu được hoàn thiện sớm, đảm bảo quyền lợi cho các cháu" - ông Phát nói.



Hiện chính quyền địa phương đã tạm thời giao các cháu cho bà Lê Thị Bích (người phát hiện 2 cháu) chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau 15 ngày, xã sẽ báo cáo lên huyện để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)