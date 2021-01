Thưởng Tết ở Quảng Nam cao nhất là 630 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng

Có 50/69 doanh nghiệp có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe,… mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/người.





Ngày 15-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết có 59/69 doanh nghiệp (DN) có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 13.660 lao động.



Các cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam chăm lo Tết cho người lao động



Theo đó, mức thưởng bình quân chung của các DN đạt 5.750.000 đồng/người (thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gần 18%); mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về DN dân doanh với mức thưởng 7.650.000 đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 6.250.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 6.150.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 2.950.000 đồng/người.



Mức thưởng cao nhất thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài với 630.450.000 đồng/người; DN dân doanh với mức thưởng 136.000.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 18.700.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 3.600.000 đồng/người.



Mức thưởng thấp nhất công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất đạt 3.000.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất đạt 2.000.000 đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng thấp nhất 1.000.000 đồng/người; DN dân doanh mức thưởng thấp nhất đạt 200.000 đồng/người.



Ngoài ra, có 50/69 DN có hỗ trợ khoảng 25.000 người lao động bằng hiện vật như quà Tết, hỗ trợ tiền tàu, xe,… mức hỗ trợ bình quân 500.000 đồng/người.

Theo Tr.Thường (NLĐO)