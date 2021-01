Dừng cấp căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân

Bộ Công an mới có thông báo yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số...



Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân trên địa bàn. Ảnh: V.Dũng.



Thông tin trên được lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho Lao Động biết chiều 25.1.



Theo đó, từ ngày 22.1, công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.



Hiện công an một số tỉnh đã thông báo công khai việc dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, CMND 9 số để người dân được biết.



Bộ Công an cũng yêu cầu công an các địa phương khẩn trương xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số.



Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.



Với trường hợp cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, các trường hợp được ưu tiên gồm:



Những công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch.



Trường hợp công dân được cấp CMND, căn cước công dân nhưng CMND, căn cước công dân hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được và các trường hợp CMND, căn cước công dân hết giá trị sử dụng.



Trường hợp công dân đã được cấp CMND, căn cước công dân nhưng bị mất.



Trường hợp công dân đã được cấp CMND, căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND, căn cước công dân.



Những trường hợp khác do lãnh đạo công an các cấp quyết định.



Sau khi các địa phương được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống cấp căn cước công dân được triển khai đồng bộ, lực lượng công an sẽ cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên phạm vi toàn quốc theo quy định.



Việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được Bộ Công an thực hiện đến ngày 1.7.2021, qua đó khoảng 50 triệu công dân Việt Nam, từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp loại thẻ này.



Từ ngày 1.1.2021, các tỉnh, thành trong cả nước đã thực hiện việc làm các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân, trong đó có Hà Nội, TPHCM...



https://laodong.vn/phap-luat/dung-cap-can-cuoc-cong-dan-ma-vach-chung-minh-nhan-dan-874114.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)