Đèn chiếu sáng cho xe công nông giúp giảm thiểu tai nạn giao thông

(GLO)- Chương trình “Đèn chiếu sáng cho xe công nông” được Công an thị xã Ayun Pa triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe công nông.

Vận động từng nhà lắp đèn xe công nông

Một ngày đầu tháng 1-2021, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) xuống buôn Ama Knik (phường Sông Bờ) để mục sở thị những chiếc xe công nông được trang bị đèn led chiếu sáng. Anh Rcom Ly Hường đón chúng tôi với nụ cười thân thiện. Anh là người đầu tiên thực hiện lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông.

“Khi cán bộ Công an thị xã đến nhà vận động, tôi đã bỏ ra 1,4 triệu đồng mua 5 bóng đèn led về lắp cho chiếc xe công nông của gia đình. Hay tin, bà con trong buôn kéo đến xem đông lắm, ai cũng bảo tôi là người chịu chơi nhất buôn. Lúc mua đèn về, tôi cũng có chút lo lắng vì xe công nông ngày nào cũng đi vào rẫy, vào ruộng dễ bị hỏng lắm. Thế nhưng được cán bộ Cảnh sát Giao thông và chủ tiệm bán đèn hướng dẫn lắp đặt vào những vị trí ít bị va chạm, đồng thời làm một khung sắt để bảo vệ xung quanh nên đèn vẫn sáng tốt. Sau đó, tôi được mời tham gia cùng tổ công tác của lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an phường và cán bộ trong buôn đến từng nhà vận động bà con cùng lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông”-anh Hường chia sẻ.

Anh Nay Xoan (trú cùng buôn) cũng lắp dàn đèn 5 bóng chiếu sáng của chiếc xe công nông của mình. Gặp chúng tôi, anh Xoan liền nổ máy bật 5 bóng đèn led chiếu sáng và chia sẻ cách lắp đặt, sử dụng để không làm chói mắt những người tham gia giao thông, cách vệ sinh đèn để sáng lâu...

Anh cho biết: “Hầu hết bà con trong buôn đều ký cam kết hẹn thời gian 1 đến 2 tháng, thậm chí một số gia đình hẹn đến mùa thu hoạch nông sản mới có đủ tiền mua đèn về lắp. Bà con lắp nhiều nên chủ tiệm bán đèn cũng hỗ trợ lắp đặt và giảm giá. Các gia đình cũng đã ký cam kết không sử dụng xe công nông chở người, không lưu thông trên tuyến quốc lộ”.

Đại úy Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Hầu hết bà con tại các thôn, buôn còn khó khăn. Vì vậy, chúng tôi vận động thực hiện theo lộ trình. Đồng thời, Đội cũng tăng cường tuần tra và tuyên truyền, vận động để bà con dần hiểu được lợi ích của việc lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông. Năm 2020, mỗi tháng bình quân có hơn 100 hộ trên địa bàn thị xã lắp đặt đèn chiếu sáng cho xe công nông”.

Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Ayun Pa nhắc nhở người dân không được chở người trên thùng xe công nông và kiểm tra đèn chiếu sáng. Ảnh: Hữu Trường

Hiệu quả thiết thực

Năm 2020, thị xã Ayun Pa là 1 trong 2 địa phương có chỉ số tai nạn giao thông thấp nhất. Đặc biệt, trong năm, trên địa bàn thị xã không xảy ra vụ tai nạn hay va chạm giao thông liên quan đến xe công nông.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-thông tin: “Trước khi triển khai chương trình “Lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông”, chúng tôi đã phân tích nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại xe này để tìm nguyên nhân. Từ đó, chúng tôi tiến hành thí điểm dán phản quang cho xe công nông nhưng thực tế mang lại hiệu quả không cao. Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã quyết tâm tham mưu lãnh đạo thị xã Ayun Pa chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thị xã để vận động quần chúng nhân dân thực hiện lắp đèn chiếu sáng cho xe công nông. Công an thị xã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ phụ trách các phường, xã để trực tiếp phối hợp vận động bà con. Khoảng 3 tháng đầu, mỗi thôn, buôn có từ 5 đến 10 hộ tham gia lắp đèn xe. Sau đó, khi bà con đã nhận thức và ủng hộ thì số người lắp đặt tăng lên. Đến nay, toàn thị xã đã có hơn 1.200 xe/1.300 xe công nông được lắp đèn chiếu sáng. Một số hộ lại chưa lắp đặt do kinh tế quá khó khăn. Chúng tôi đang kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ lắp đặt, phấn đấu trong thời gian tới, 100% xe công nông trên địa bàn được lắp đèn chiếu sáng”.

Cũng theo Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Công an thị xã đã gặp gỡ, động viên các chủ tiệm bán đèn giảm giá và hỗ trợ bà con trong quá trình lắp đặt. Định kỳ, các tổ công tác kiểm tra, rà soát số xe đã được lắp đặt đèn chiếu sáng và báo cáo, đánh giá cụ thể. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuyên truyền, xử lý xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ, chở người trên thùng xe… để duy trì và phát triển mô hình ngày càng hiệu quả, bền vững.

HỮU TRƯỜNG-TIẾN LỰC