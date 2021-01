Cụ ông mất gần 1 tỉ đồng sau cuộc điện thoại từ phụ nữ lạ

Nghe điện thoại từ một phụ nữ xưng là thiếu tá công an, 1 cụ ông ở Tiền Giang đã bị lừa đảo cả tỉ đồng.





Ngày 8-1, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra một vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 6-1, ông Nguyễn Văn Triệu (SN 1938; ngụ khu phố 2, thị trấn Vàm Láng) nhận cuộc gọi điện thoại số 88225389215 từ một phụ nữ.



Người này tự xưng là "thiếu tá Trần Thị Hiền, cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang". "Bà Hiền" nói ông Triệu bị một người tên Hoàng A Phúc (không rõ năm sinh, địa chỉ) sử dụng tên và chứng minh nhân dân của ông Triệu để rút số tiền 3 tỉ đồng. Phúc đang bị Công an TP Hà Nội truy nã.



"Thiếu tá Hiền" yêu cầu ông Triệu phối hợp bắt giữ tội phạm bằng cách chuyển số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Hoàng A Phúc để khi Phúc đi rút tiền thì công an sẽ bắt giữ.



Tin lời, ông Triệu rút 890 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm cá nhân chuyển vào số tài khoản trên. Sau đó, ông Triệu nghi ngờ lừa đảo nên đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Triệu đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Theo M. SƠN (NLĐO)