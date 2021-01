Chỉ mất 15.000 đồng khi làm thẻ căn cước công dân

Chuyển từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân, mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ sẽ giảm xuống còn 15.000 đồng/thẻ.





Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho khoảng 2,5 triệu người trên địa bàn thành phố, tới ngày 1.7.2021. Ảnh: V.Dũng.



Bắt đầu từ đầu năm 2021, Công an các địa phương tổ chức đồng loạt ra quân, tiến hành việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, các thủ tục cấp CCCD được thực hiện đơn giản, nhanh chóng. Việc cấp CCCD đang được nhiều tỉnh thành tổ chức theo hình thức lưu động.



Tại Hà Nội, để cấp cho 2,5 triệu công dân Thủ đô từ đủ 14 tuổi trở lên thẻ căn cước gắn chip, lực lượng Công an tại các quận, huyện của TP.Hà Nội đã làm việc đến gần 23h mỗi ngày. Nhiều gia đình ở Hà Nội khi thấy thủ tục làm thẻ CCCD gắn chip đơn giản, tiện lợi (chỉ mất khoảng 3-5 phút làm thủ tục và khoảng 30 phút chờ) nên đã tới các điểm cấp lưu động khá đông.



Trong khi đó, ở TP.Hồ Chí Minh việc cấp thẻ CCCD có gắn chip sẽ được triển khai rộng rãi cho người dân từ giữa tháng 1.2021.



Liên quan đến việc này, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch bệnh COVID-19.



Trong đó, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC. Mức giảm này thực hiện từ 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021. Từ ngày 1.7.2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân được thu theo mức thông thường quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.



Cụ thể, khi công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, và Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD, mức thu lệ phí từ 30.000 đồng/thẻ giảm xuống còn 15.000 đồng/thẻ CCCD.



Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: Mức lệ phí từ 50.000 đồng/thẻ căn cước công dân giảm còn 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.



Trường hợp cấp lại thẻ CCCD theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: Mức lệ phí 70.000 đồng/thẻ căn cước công dân giảm còn 35.000 đồng/thẻ.



Theo Bộ Công an, dự kiến từ nay đến 1.7.2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.



Bộ Công an khuyến nghị các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip.



Cũng theo Bộ Công an, so với thẻ CCCD mã vạch hiện nay, thẻ CCCD gắn chip có độ bảo mật, dung lượng lưu trữ cao hơn. Thẻ CCCD mẫu mới sẽ tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như chữ ký số, khóa bảo mật…

https://laodong.vn/xa-hoi/chi-mat-15000-dong-khi-lam-the-can-cuoc-cong-dan-869858.ldo

Theo CAO NGUYÊN (LĐO)