Bi kịch từ việc nghi vợ ngoại tình, con trai không phải ruột thịt

Đứa bé hơn 2 tuổi vốn là con ruột song vì mối nghi ngờ vợ ngoại tình, Nam khiến cuộc sống u ám, bế tắc rồi một ngày anh ta sát hại cả vợ lẫn con.



Chồng cùng 2 người bạn bắt cóc, tra tấn tài xế taxi vì nghi ngoại tình với vợ

Quách Văn Nam chỉ vì nghi ngờ vợ ngoại tình dẫn đến cuộc sống u ám, rồi gây nên án mạng đau lòng. Ảnh: V.Dũng.



Hôn nhân bế tắc



Đến hôm nay đã hơn nửa tháng từ ngày Quách Văn Nam (31 tuổi) bị TAND TP Hà Nội tuyên mức hình phạt cao nhất - tử hình vì tội Giết người, mà nạn nhân trong vụ án không ai khác mà chính là người vợ và cậu con trai mới hơn 2 tuổi.



Đối với bà N., mẹ ruột của Nam nỗi đau “kép” này khiến bà tiều tuỵ. Nam là con trai duy nhất của bà. Anh ta cũng là người khiến người làm mẹ luôn đau đáu nỗi lo lắng. Một mình nuôi con khi chồng bỏ đi, bà mong một ngày Nam báo đáp...



Nam học hết lớp 9 thì nghỉ. Hai mẹ con tuổi cũng không hợp nhau nên Nam ở với bà ngoại gần đó. Bà một mình hàng ngày nhặt đồng nát sinh nhai.



Bà còn nhớ ngày Nam thông báo sẽ cưới chị H. như có một điềm chẳng lành. Bà nói: “Tôi vốn tâm linh, thấy tuổi của hai đứa không hợp nhau. Tôi bảo với thằng Nam, có lấy nhau thì con sẽ không sống được”.



Song vì quyết tâm của con trai, cũng vì con dâu tương lai khi đó đã mang thai nên bà đành gật đầu tổ chức đám cưới. Hàng ngày bà vẫn làm công việc nhặt đồng nát nên ít để ý đến cuộc sống riêng của vợ chồng con. Song bà luôn nói rằng, cuộc sống “của chúng nó không ổn” nhưng cũng không rõ ra sao.



Trở lại phiên toà hôm 14.12.2020, ngày xét xử con trai, bà N. có mặt từ sớm. Gia đình bên thông gia cũng đầy đủ thành phần. Họ mang theo di ảnh của bé trai mới hơn 2 tuổi, cháu nội của bà và cả di ảnh con dâu. Nam vẫn giữ gương mặt ngây dại như hôm anh ta gây án và báo tin cho bà biết: “Con đã chém chết vợ và con”.



Bà bảo, lúc nhận tin đó còn nói với Nam: “Mày nói điêu, mày đùa mẹ”. Đến tận khi công an thông báo và giờ ra phiên toà này, bà mới oà ra đó là sự thật.



Và cũng ra tới phiên toà này, bà mới biết “cuộc sống không ổn” của vợ chồng con trai xảy ra từ lúc cháu nội bà chào đời. Thời điểm chị H. sinh con, đã về ở với bố mẹ đẻ, còn Nam vẫn sống tại nhà bà ngoại của mình.



Khoảng một tháng sau khi vợ sinh, Nam nhìn thấy điện thoại của vợ có tin nhắn chuyển khoản số tiền 3 triệu đồng nên gặng hỏi. Lúc đó, chị H. nói do nhà mạng chuyển nhầm. Nghe vậy, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác và bé trai không phải là con của mình.



Anh ta tới nhà vợ, yêu cầu đưa bé trai đi xét nghiệm ADN nhưng không được chấp nhận. Từ đó, 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, Nam không sang thăm vợ con nữa. Tháng 3.2020, Nam thuyết phục hai mẹ con chị H. về sống chung tại căn nhà ở phường Bưởi, Tây Hồ.



Dù cố gắng hàn gắn nhưng 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị H. phàn nàn chuyện Nam không chịu làm ăn, kiếm việc làm, còn bị cáo vẫn nghi ngờ vợ ngoại tình.



Án mạng đau lòng



Những mâu thuẫn đó cứ dần một lớn. Do không ở cùng con nên mọi chuyện đến giờ bà N. vẫn “bán tín, bán nghi”.



Trong khi đó, lời Nam khai tại toà thể hiện, khoảng 7h ngày 2.5, Nam và vợ cãi nhau về chuyện muốn ly hôn nhưng chị H. không đồng ý. Nam lấy rượu trong can 1,5 lít uống 2 ngụm nhỏ và nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh".



Ngay sau đó, anh ta vào bếp lấy con dao phay và tấn công vợ con. Hậu quả khiến cả chị H. và bé trai (con ruột của Nam) tử vong.



Nam thừa nhận, hôm xảy ra vụ án, vợ có thách đố. Khi đó, rượu vào nên bị cáo đã “lên cơn”. “Bị cáo tức vợ nên không dừng tay”, Nam trình bày trước toà với gương mặt nhăn nhó, đau khổ, nước mắt ân hận muộn màng cứ vậy rơi. Chủ toạ Trần Nam Hà khi đó bảo với Nam: “Đến bây giờ cơ quan điều tra chứng minh bé trai là con của bị cáo, chính xác đến 99,99%”.



Nghe những lời con trai khai, người làm mẹ như bà N. cho rằng vẫn còn có uẩn khúc nên không dưới 4 lần nói vọng lên “không phải vậy, nói thật ra đi”. Ngay cả khi bên thông gia trước toà chia sẻ việc con, cháu mình tử vong là do lỗi của Nam, bà N. cũng như không tin đó là sự thật.



Mỗi lần thấy mẹ nói, Nam quay xuống bảo: “Mẹ đừng cãi nữa, mình sai rồi”.



Kết thúc phiên toà hôm đó, bà N. ra về với nỗi lòng nặng trĩu.



https://laodong.vn/phap-luat/bi-kich-tu-viec-nghi-vo-ngoai-tinh-con-trai-khong-phai-ruot-thit-867233.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)