Bàng hoàng phát hiện bố và con chết cháy trong phòng tắm, vợ nguy kịch nằm giữa nhà

Thấy mùi khét bốc ra từ nhà hàng xóm, một số người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện người chồng và con nhỏ 10 tháng tuổi chết cháy trong nhà tắm, người vợ nằm bất tỉnh giữa nhà với nhiều vết thương nặng.





Sáng 16-1, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân khiến 2 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng.





Rất đông người dân tập trung tại căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Q. Lưu



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, một số hàng xóm thấy mùi cháy khét bốc ra từ nhà anh Võ Văn C. (37 tuổi), trú tại xã Quỳnh Hoa. Một số người dân đi sang thì thấy cửa đóng chặt, gọi mãi không thấy ai trả lời.



Người dân sau đó mở cửa đi vào thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi, vợ anh C.) nằm bất động dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương nặng. Cách đó không xa, ở trong phòng tắm, anh C. cùng người con út 10 tháng tuổi cũng được phát hiện tử vong trong tình trạng cháy đen.



Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân liền đưa chị T. đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.



Được biết, vợ chồng anh C. có 3 người con. Hàng ngay anh C. làm thợ xây, còn vợ làm ruộng, chăm con.



Hiện nguyên nhân của vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Theo Đức Ngọc (NLĐO)