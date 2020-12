Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ lấy băng keo tự trói rồi trình báo công an

Rơi vào cảnh nợ nần, một người phụ nữ tự lấy băng keo trói tay chân rồi trình báo công an, giả sự việc mình bị cướp khống chế.





Bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ngụ phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) ngày 7-12 đã bị Công an phường Phú Bài ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng vì "Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền".





Công an làm việc với bà H. để làm rõ tin trình báo bị cướp





Trước đó, tối 26-11, bà H. có đơn gửi Công an thị xã Hương Thủy trình báo sự việc, rằng vào khoảng 19 giờ cùng ngày, khi bà đang ở nhà một mình thì bị một đối tượng nam không rõ lai lịch đột nhập dùng chày gỗ đánh vào đầu, khống chế rồi dùng băng keo trói lại để cướp 117 triệu đồng.



Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và khẳng định không có sự việc nêu trên. Thông tin trình báo của bà H. là hoàn toàn bị đặt.



Công an thị xã Hương Thủy xác định trưa 26-11, khi vào nhà tắm, bà H. trượt ngã, đầu va vào tường và bị sưng. Do nợ nần chồng chất, bà H. lợi dụng việc này và lấy băng keo tự quấn chân, tay, đầu, bụng để giả vờ bị kẻ lạ mặt trói để cướp tiền.



Tối cùng ngày, chị Phạm Thị T. (ngụ phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) đến đón bà H. đi làm. Lúc này, bà H. giả vờ khóc lóc, kể lại chuyện bị cướp nên chị T. điện thoại gọi em dâu bà đến rồi trình báo công an.



Cơ quan công an xác định mục đích giả vờ bị cướp và trình báo công an của bà H. là nhằm xin tiền con để trả nợ.

Theo Quang Tám (NLĐO)