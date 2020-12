Gần 20.000 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng - đây là số liệu tổng kết công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện năm 2020 vừa được Bộ LĐ-TB-XH gửi Bộ Công an.



Người nghiện chích ma túy trên đường phố ở TP.HCM - ẢNH: TRẦN TIẾN



Theo bộ này, tính đến đầu tháng 11.2020, các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 64.549 lượt người. Trong đó, số tiếp nhận mới 26.305 người, số chuyển từ năm 2019 sang 38.244 người, số tái hòa nhập cộng đồng 19.563 người. Hiện tổng số người đang quản lý tại cơ sở cai nghiện là 38.409 người, trong đó 30.253 người cai nghiện bắt buộc, 5.181 người cai nghiện tự nguyện và 2.975 người trong cơ sở xã hội.



Đáng chú ý, công tác cai nghiện trong năm qua còn tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn tập thể, gây mất an ninh, trật tự vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở các tỉnh, thành khác; khoảng 70% người nghiện sử dụng ma túy nhóm ATS (một dạng ma túy tổng hợp) thường có biểu hiện về tâm thần, loạn thần có hành vi ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.



Trước những bất cập trên, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất thời gian tới cần tiếp tục phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm an ninh trật tự và điều trị rối loạn tâm thần tại cơ sở cai nghiện ma túy; nghiên cứu, xây dựng chương trình học nghề đặc thù dành cho người nghiện ma túy…

Theo T.HẰNG (thanhnien)