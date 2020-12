Diễn tập phương án chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu

(GLO)- Chiều 22-12, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cửa hàng bán xăng dầu số 28 ở thị xã An Khê.





Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê sử dụng bọt hòa không khí dập tắt đám cháy. Ảnh: Ngọc Minh

Tình huống giả định của buổi diễn tập là xảy ra cháy ở khu vực cột trụ bơm xăng. Đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn, nguy hiểm đến tính mạng cán bộ, nhân viên và tài sản tại cửa hàng xăng dầu. Trước tình huống đó, lực lượng chữa cháy tại cửa hàng đã nhanh chóng báo động, thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động phương tiện chữa cháy hiện có để khống chế, không để cháy lan; đồng thời, điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe CNCH cùng 22 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường khoanh vùng đám cháy, sử dụng bọt hòa không khí dập tắt ngọn lửa.



Trung tá Trần Đăng Khoa-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực An Khê-cho biết: Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng PCCC ở cơ sở và cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác PCCC-CNCH. Bên cạnh đó, giúp lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, lực lượng chữa cháy ở cơ sở nắm vững kỹ thuật,phương pháp chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy xảy ra.



NGỌC MINH