Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.



Ngày 27.12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tiền lương năm 2020, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn.



Tiền lương bình quân năm 2020 của người lao động thuộc loại hình công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 11.611.000 đồng/tháng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước là 6.944.000 đồng/tháng, doanh nghiệp dân doanh là 6.938.000 đồng/tháng và doanh nghiệp FDI 7.257.000 đồng/tháng.



Về thưởng Tết Dương lịch, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 2.682.000 đồng và bình quân người lao động là 2.555.000 đồng.



Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 6.618.000 đồng và bình quân người lao động là 4.056.000 đồng.



Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.935.000 đồng và bình quân người lao động là 1.369.000 đồng.



Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 83.432.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 21.880.000 đồng và bình quân người lao động là 10.288.000 đồng.



Về thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu, đối với các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9.677.000 đồng và bình quân người lao động là 7.937.000 đồng.



Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 12.789.000 đồng và bình quân người lao động là 10.728. 000 đồng.



Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 12.734.000 đồng và bình quân người lao động là 6.113.000 đồng.



Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.310.000 đồng và bình quân người lao động là 4.497.000 đồng.



