Công bố 12 đường dây nóng phản ánh giao thông dịp Tết Dương lịch

Hành khách có thể phản ánh về việc đi lại giao thông dịp Tết Dương lịch tới các số điện thoại đường dây nóng mà Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công khai để từ đó các các biện pháp xử lý vi phạm.

Hành khách chen chân lên xe về quê dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)



Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã công bố hàng loạt số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch ngay trong chiều 31/12.



Theo đó, người dân muốn phản ánh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông thì liên hệ qua Cục Cảnh sát giao thông - 0995676767; 0692342608.



Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân liên hệ qua số 0912125055 và số 0916608085 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 0962665953 (Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải).



Phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo các số của Cục Đường sắt Việt Nam: 086536756.



Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số: 0916562119.



Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số: 0243.8451888.



Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số: 0989088719; 0977497891; 0913363509; 0936198387.



Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)