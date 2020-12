Chư Pưh: Nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT

(GLO)- Huyện Chư Pưh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện

Mới đây, BHXH tỉnh phối hợp với Vietcombank Gia Lai và chính quyền huyện Chư Pưh tổ chức trao tặng 100 sổ BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách ở một số thôn, làng trên địa bàn huyện và 2 bộ máy vi tính cho UBND xã Ia Hrú. Theo đó, cơ quan BHXH tỉnh tài trợ 2 bộ máy vi tính còn Vietcombank Gia Lai tài trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện trong thời gian 6 tháng cho 100 cán bộ không chuyên trách các thôn, làng của huyện với kinh phí trên 83 triệu đồng. Hoạt động này nhằm giúp cán bộ không chuyên trách có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện để được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội lớn nhất của Đảng và Nhà nước; đồng thời, góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu hướng tới BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân.

Ông Rah Lan Blan-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tao Chor (xã Ia Hrú) bộc bạch: “Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện từ lâu nhưng thu nhập thấp nên chưa thể thực hiện. Nay được tặng sổ BHXH tự nguyện và được hỗ trợ đóng 6 tháng, tôi rất mừng. Sau khi hết thời gian 6 tháng, tôi sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đến tuổi được hưởng lương hưu theo quy định. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều lợi ích và ý nghĩa nhưng nhiều người dân chưa hiểu hết về chính sách này nên còn ngần ngại. Tôi đề nghị BHXH huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu hơn để người dân hiểu rõ và tham gia”.

Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận trao sổ BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách trên địa bàn huyện. Ảnh: Như Nguyện

Cũng được tặng sổ BHXH tự nguyện đợt này, bà Rơmah Htit-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Lũh Rưng (xã Ia Hrú) phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi có tham gia BHXH tự nguyện nhưng đóng được một thời gian thì ngừng do thu nhập thấp. Được hỗ trợ lần này, tôi rất vui và sẽ tiếp tục tham gia, đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong làng cùng tham gia BHXH tự nguyện”.

Huyện Chư Pưh có 74 thôn, làng, trong đó 53 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Số người làm việc không chuyên trách tại các thôn, làng gồm các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các hội đoàn thể. Ông Nguyễn Văn Mau-Giám đốc BHXH huyện Chư Pưh-chia sẻ: “Cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng chưa được tham gia BHXH bắt buộc. Do vậy, việc tham gia BHXH tự nguyện là rất cần thiết. Tuy hầu hết họ đều muốn tham gia nhưng do mức phụ cấp thấp nên nhiều người không có điều kiện. Vì vậy, việc huy động nguồn lực hỗ trợ cho đội ngũ này tham gia BHXH tự nguyện là rất thiết thực. Từ hoạt động này, niềm tin của nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ngày càng nâng lên, giúp lan tỏa đến mọi người, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT trong thời gian tới”.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chư Pưh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người dân.

Trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đều tham gia và chỉ đạo kịp thời, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Tại buổi trao tặng 100 sổ BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Minh Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ người tham gia, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Huyện Chư Pưh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Như Nguyện

Về phía BHXH huyện Chư Pưh, ngoài việc mở rộng hệ thống đại lý thu đến các hội, đoàn thể cũng như các trạm y tế xã, thị trấn, đơn vị còn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên đại lý thu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia. Giám đốc BHXH huyện thông tin: Tính đến ngày 30-11, huyện có 415 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt chỉ tiêu 540 người tham gia BHXH tự nguyện từ nay đến cuối năm 2020, BHXH huyện giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, viên chức thực hiện. Bảo hiểm Xã hội huyện tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể tuyên truyền, đối thoại chính sách và đẩy mạnh công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ hướng đến sự hài lòng của người tham gia, đồng thời chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

