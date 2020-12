Áp dụng Nghị định 117 phạt "mạnh tay" người hành nghề khám chữa bệnh không phép

Những cơ sở thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến khám chữa bệnh nhưng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, cơ sở không có giấy đủ điều kiện hoạt động... sẽ bị phạt "mạnh tay" theo Nghị định 117.



Thay thế Nghị định 64 để khuyến khích cộng đồng làm từ thiện hiệu quả

Nghị định mới về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Áp dụng Nghị định 117 để phạt “mạnh tay” người hành nghề khám chữa bệnh không phép - ẢNH: TTSYT



Ngày 8.12, tin từ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Thế Bình (104/107 đường 18, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Ông Vũ Thế Bình vi phạm 3 hành vi: Khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; sử dụng thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, trừ trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật.



Ngoài phạt tiền, ông Vũ Thế Bình bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 25 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, khoản 9 Điều 38 Nghị định số 117/2020 ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đình chỉ hoạt động cơ sở trong thời hạn 18 tháng được quy định tại điểm c, khoản 7, Điều 39 Nghị định số 117/2020.



Nghị định 117 của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.11, nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh bị phạt cao hơn so với quy định cũ, có nhiều hành vi nếu vi phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

Theo DUY TÍNH (thanhnien)