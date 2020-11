Phút hối hận muộn màng của người cha nghiện ngập

Ngày 19-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ mức hình phạt của bị cáo Dương Xuân Tân (1977, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) về 2 tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Đe dọa giết người”.



Theo bản án, Dương Xuân Tân và chị Phan Thị Thu H. (1985) kết hôn và có với nhau 2 con chung, con gái tên Dương Bảo Tr. (2011) và con trai tên Dương Xuân Ph. (2013). Vài năm sau, Tân tái nghiện, thường hay sử dụng ma túy đá tại nhà. Do đó, giữa vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã, Tân nhiều lần đánh vợ. Ngày 14-3-2019, chị H. có việc cá nhân đi vào tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian này, Tân nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên yêu cầu chị H. phải về nhà ngay và có lời lẽ đe dọa sẽ giết nếu không nghe lời.

Bị cáo Dương Xuân Tân tại phiên tòa.



Chị H. về nhà không gặp chồng, nhưng nghe hàng xóm kể lại dạo này Tân thường xuyên dùng ma túy sinh ảo giác, cứ dọa sẽ chặt chém, giết chị H. khi về nhà. Quá lo sợ, chị H. gửi đứa con gái nhỏ cho người bác gần nhà chăm sóc để đi học, còn mình dẫn đứa con trai đến ở nhà bà con ở xa lẩn trốn. Biết vợ dẫn con bỏ đi, Tân nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa nên chị H. càng không dám về nhà cho đến ngày Tân bị bắt tạm giam. Tân đến nhà bạn thân của vợ là chị Lê Thị Th. (1989, trú xã Tam Đàn) tìm nhưng không thấy. Thế nhưng, Tân lại nhiều lần gọi điện đe dọa bắt cóc con gái chị Th. và cắt cổ, giết cả gia đình chị Th. nếu không nói chị H. ở đâu. Lo lắng trước lời đe dọa của Tân, chị Th. đã gửi đơn trình báo sự việc đến CAH Phú Ninh can thiệp giải quyết.



Đến sáng 31-5-2019, lúc chị Th. đưa con gái dự lễ bế giảng năm học, bé Dương Bảo Tr. tìm gặp chị Th. thông báo rằng: “Cô Th. đừng ra cổng, ba con mang dao đến giết cô đó”. Nghe vậy, chị Th. cảm thấy lo lắng nên đã gọi điện thoại báo tin nhờ anh Lương Hữu T. (1982) đến đón về nhà giúp. Lúc chị Th. bước ra khỏi cổng trường, Tân cầm con dao tiến đến hăm dọa sẽ giết. Thấy vậy, anh T. ôm Tân lại để lấy dao trên tay nhưng Tân vùng ra. Lúc Tân vung dao chém thì anh T. lấy chiếc mũ bảo hiểm chống đỡ được nên không gây thương tích. Hoảng sợ, chị Th. bảo con gái chạy vào sân trường. Cùng lúc đó, cha chồng chị Th. Cũng chạy đến can ngăn và Tân dọa: “Tao giết cả thằng già này”. Thấy Tân hung hăng nên mọi người đành bỏ chạy, nhiều người dân đến can ngăn nên Tân chở con gái về. Tuy nhiên, lát sau Tân quay lại dùng dao chặt phá làm hư hỏng 2 chiếc xe máy của chị Th. và anh T., sau khi được nhiều người khuyên ngăn thì Tân bỏ về. Nhận được đơn trình báo, CAH Phú Ninh đã nhiều lần triệu tập Tân đến cơ quan CA để làm việc, nhưng Tân thường xuyên trốn tránh, không hợp tác.



Được biết, Tân từng bị CAH Phú Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” và TAND H. Phước Sơn (Quảng Nam) tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngày 9-9-2020, TAND H. Phú Ninh, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Dương Xuân Tân 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và 30 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”, tổng mức án 39 tháng tù.



Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tân nghẹn ngào: “Do bị cáo sử dụng quá nhiều ma túy dẫn đến ảo giác, có những hành động gây nguy hiểm cho xã hội. Những ngày bị giam, bị cáo đã thấu hiểu được lỗi lầm của mình. Khẩn xin HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo sớm ra tù chuộc lại lỗi lầm, chăm lo cho vợ và 2 đứa con còn thơ dại”. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, phiên tòa sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Dương Xuân Tân. Do đó quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tân, tuyên y án sơ thẩm.

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)