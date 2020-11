Phạt nặng hành vi lựa chọn giới tính thai nhi từ ngày 15.11

Một trong những quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế (có hiệu lực từ 15.11.2020) đã quy định về xử phạt với hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.



Phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính- Ảnh minh họa: Shutterstock





Trong đó, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi: đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn; phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.



Đặc biệt, phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi; cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để có được giới tính thai nhi; nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.



Ngoài ra, có thể bị phạt đến 20 triệu đồng với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.



Nghị định 117/2020 cũng quy định áp dụng mức phạt đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với hành vi: đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính; phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.



Với hành vi vi phạm các quy định về cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh thai, cấy thuốc tránh thai mà không có sự đồng ý của người sử dụng; dùng vũ lực để ép buộc người khác phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái.



Đáng lưu ý, mức phạt tiền đến 30 triệu đồng với hành vi thực hiện kỹ thuật triệt sản mà không có sự đồng ý của người bị triệt sản.

Theo LIÊN CHÂU (thanhnien)