Loạt lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tịch thu phương tiện

Mức phạt cao nhất với các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông là tịch thu phương tiện để sung vào ngân sách Nhà nước.





Cảnh sát giao thông lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.



Ngày 8.11, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ đường sắt bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019.



Trong đó quy định các hành vi vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân hoặc tổ chức đều sẽ bị xử phạt nặng, mức cao nhất là hình thức tịch thu phương tiện để sung vào ngân sách nhà nước.



Những trường hợp vi phạm sau sẽ bị tịch thu phương tiện:



1. Người điều khiển phương tiện vi phạm, đối với phương tiện là ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô: Đua ôtô trái phép ; Không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ moóc);



Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; Sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).



Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng)...



Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.



- Đối với phương tiện là môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô: Đua xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.



Không có Giấy đăng ký xe theo quy định; Sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng; Sử dụng Giấy đăng ký xe bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.



- Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.



Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;



Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị...



- Đối với phương tiện là xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), xe thô sơ khác: Tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi. Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường; Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô...



- Đối với máy kéo (kể cả rơ moóc được kéo theo), xe máy chuyên dùng. Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc);



Sử dụng Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; Sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (kể cả rơ moóc); Sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông...



2. Chủ phương tiện vi phạm.



- Đối với phương tiện là Ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông.



Không có Giấy đăng ký xe theo quy định; Có Giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn sử dụng...; Đưa phương tiện có Giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông.



- Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, trừ trường hợp sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải có chất lượng, niên hạn sử dụng không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký.



- Cải tạo các xe ôtô khác thành xe ôtô chở khách.



Đối với phương tiện là môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông.



Không có Giấy đăng ký xe theo quy định; Có Giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn sử dụng; Đưa phương tiện có Giấy đăng ký tạm thời tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép; Đưa phương tiện có Giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa tham gia giao thông...



3. Tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải vi phạm.



- Sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải có chất lượng, niên hạn sử dụng không bảo đảm điều kiện của hình thức kinh doanh đã đăng ký...

Theo Việt Dũng (LĐO)