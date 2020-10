Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Theo kế hoạch năm học 2020-2021, học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với những năm học trước.



Học sinh TP.HCM năm nay nghỉ tết ít hơn năm trước.



Ngày 26-10, theo kế hoạch thời gian năm học cũng như hướng dẫn việc kiểm tra năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các mốc thời gian cụ thể cho các kỳ kiểm tra định kỳ và Tết Nguyên đán Tân Sửu.



Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định thời gian kiểm tra đánh giá định kỳ trong năm học 2020-2021 như sau: Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1 thực hiện sau tuần thứ 8, tuần thứ 9 của học kỳ 1; Kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 từ 20-12-2020 đến ngày 5-1-2021.



Ở học kỳ 2, các trường tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 vào sau tuần thứ 7 của học kỳ 2 (tuần 25 của năm học). Kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2 từ ngày 3-5-2021 đến ngày 15-5-2021. Riêng học sinh khối 9, khối 12 thực hiện từ ngày 25-4-2021 đến ngày 8-5-2021. Các trường kết thúc năm học là ngày 29-5-2021.



Các trường tiểu học, THCS hoàn thành việc xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp trước ngày 15-6, tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31-7.



Ngoài ra, theo kế hoạch năm học 2020-2021 của các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT do UBND TP.HCM ban hành, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8-2-2021 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết ngày 16-2-2021 (tức ngày mùng 5 tết).



Với lịch nghỉ tết như trên, tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ tết của năm học trước là 5 ngày.



UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM theo dõi các cấp học thực hiện nghiêm kế hoạch năm học với quy định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, kết thúc năm học nêu trên. Đồng thời quyết định cho học sinh nghỉ trong trường trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Theo BÍCH THANH (TNO)