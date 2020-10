Gói 62.000 tỉ đồng: Chính thức mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện hưởng

Để doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) dễ dàng tiếp cận gói an sinh 62.000 tỉ đồng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.



Đề xuất sửa đổi một số điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng

Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Ảnh: Bảo Hân



Đối tượng được mở rộng



Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết mới ban hành đã mở rộng hỗ trợ cho NLĐ tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do đại dịch COVID-19.



Cụ thể: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1.4.2020 và không quá 3 tháng.



Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay trả lương ngừng việc cho NLĐ (gói 16.000 tỉ đồng), Nghị quyết 154/NQ-CP bỏ điều kiện “đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật Lao động”. Theo đó, NSDLĐ có doanh thu quý I/2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4-12.2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.



NSDLĐ trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.



Ngoài ra, Nghị quyết mới cũng sửa đổi nội dung hỗ trợ tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất như: NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.



Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp



Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định - cho biết, việc sửa đổi điều kiện cho DN vay gói 16.000 tỉ đồng là tốt, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DN. Vì hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 đặt ra những điều kiện khó, đặc biệt là đối với DN.



Liên quan đến nội dung sửa đổi hỗ trợ DN dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất, bà Hoàng Thị Lan Hương - Giám đốc Cty Du lịch VIETMOON TRAVEL (Hà Nội) - đánh giá: “Với việc sửa đổi như trên, Cty tôi đủ điều kiện để xét tạm dừng đóng BHXH. Trước khi sửa đổi điều kiện hỗ trợ, công ty chúng tôi đã không đạt và không tiếp cận được hỗ trợ này”.



Theo bà Hương, ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây hậu quả rất nặng nề đối với các DN, nhất là DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy, thời gian được tạm dừng đóng 3 tháng thì quá ngắn.



Cũng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều trường tư thục phải dừng hoạt động dạy học nhiều tháng liền. Vì vậy, chị N.H.T - chủ một nhóm trẻ mầm non độc lập tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội - vui mừng khi thuộc đối tượng mở rộng hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng. Phía trường chắc chắn sẽ làm hồ sơ để các cô được hưởng hỗ trợ.

https://laodong.vn/xa-hoi/goi-62000-ti-dong-chinh-thuc-mo-rong-doi-tuong-noi-long-dieu-kien-huong-848842.ldo



Theo NHÓM PV (LĐO)