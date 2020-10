Giữ nguyên thời hạn đối với giấp phép lái xe, bỏ quy định dừng xe 5 phút

Theo dự thảo luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới đây, Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) đã bỏ các đề xuất đang gây ra tranh cãi.

Thời hạn giấy phép lái xe sẽ giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Theo dự thảo luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (lần 5) trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tớii đây, Bộ Công an (đơn vị soạn thảo) đã bỏ các đề xuất rút ngắn các thời hạn giấy phép lái xe xuống còn 5 năm và giữ nguyên quy định theo quy định hiện hành.

Cụ thể, giấy phép lái xe hạng A01, A2, A3 không thời hạn; giấy phép lái xe hạng B (ô tô đến 9 chỗ ngồi, xe tải, máy kéo không vượt quá 3,5 tấn) có thời hạn trong 10 năm từ ngày cấp; hạng D1 gồm xe ô tô chở người từ 10 chỗ đến 30 chỗ; hạng D ô tô trên 30 chỗ; hạng BE, CE, D1E, DE xe đầu kéo, container có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Tại dự thảo trước đó, Bộ Công an đã đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe hạng B xuống còn 5 năm, với lý do thời hạn 10 năm là quá dài, sức khỏe tài xế thay đổi, không đảm bảo, là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, quy định này đã gây nhiều băn khoăn bởi việc làm thủ tục cấp đổi lại giấy phép lái xe thì ngoài việc phải khám sức khỏe lại cho người lái xe, chi phí, lệ phí cấp đổi cũng sẽ gây tốn kém cho người dân. Đặc biệt là việc người dân phải tốn nhiều thời gian đi lại.

Một nội dung khác từng gây tranh tại dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước đây là quy định dừng xe trong thời gian không quá 5 phút, cũng đã được thay thế bằng quy định “trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe”.

Tại dự thảo luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (lần 5), cũng đưa ra nhiều quy định khác về giấy phép lái xe. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đào tạo lái xe, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đào tạo lái xe. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo lái xe cho lực lượng quân đội làm nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch lái xe, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.