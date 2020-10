5 điều cần biết về thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Dự kiến thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ được triển khai vào tháng 11/2020 sắp tới. Dưới đây là 5 điều cần biết về thẻ căn cước theo mẫu mới.





Có bắt buộc đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip khi thẻ cũ còn hiệu lực?



Nhiều người băn khoăn, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được triển khai sẽ bắt buộc thay đổi các loại thẻ cũ như Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số và thẻ căn cước mã vạch.



Tuy nhiên, theo Bộ Công an, khi CCCD gắn chip được đưa vào sử dụng thì sẽ song song tồn tại các loại giấy tờ tùy thân sau: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip.



Những người có CMND hoặc CCCD bị hết hạn, hoặc bị mất, hỏng mới phải đi đổi sang loại CCCD gắn chip.





5 điều cần biết về thẻ Căn cước công dân gắn chip.



Đổi sang thẻ căn cước gắn chip, người dân được lợi gì?



Thẻ căn cước công dân gắn chip có nhiều ưu điểm so với các loại giấy tờ tùy thân hiện nay. Cụ thể như: Tích hợp được nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế…



Do đó công dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip mà không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ khác khi làm các thủ tục hành chính như trước đây… Đồng thời, cũng không còn tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ như trước đây.

Đổi sang CCCD gắn chip, có cần làm lại các giấy tờ khác?



Theo Bộ Công an, việc đổi sang CCCD gắn chip không gây ảnh hưởng gì tới các loại giấy tờ đang dùng số CCCD mã vạch trước đó. Vì thực tế, số trên CCCD gắn chip với số trên CCCD mã vạch là giống nhau, do đó, công dân không phải đi đổi lại các giấy tờ.



Tương tự, sau khi được cấp CCCD gắn chip, công dân vẫn có thể thực hiện các giao dịch đã sử dụng số CCCD trước đây bình thường mà không hề có bất cứ phiền toái nào.

Mất CCCD gắn chip có sao không?



Thẻ CCCD gắn chip tích hợp rất nhiều thông tin cá nhân của công dân. Nhưng, theo Bộ Công an, mức độ bảo mật của chip rất cao nên thông tin định danh của công dân trên thẻ là không thể thay đổi, không thể giả mạo được. Chỉ có chủ sở hữu thẻ mới sử dụng được, nếu có bị trộm cắp cũng không bị ảnh hưởng gì.



Bao giờ triển khai làm CCCD gắn chip?



Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8393/VPCP-NC truyền đạt lại ý kiến của Thủ tướng về việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD.



Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu tích hợp các dịch vụ, ứng dụng thuộc lĩnh vực công tác, quản lý của mình vào chíp điện tử trong thẻ CCCD.



Các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chủ động triển khai tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin trên thẻ CCCD trong các lĩnh vực công tác.



Được biết, dự kiến việc cấp CCCD có gắn chip sẽ được triển khai trong tháng 11/2020 tới đây.

http://https://danviet.vn/5-dieu-can-biet-ve-the-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-dien-tu-20201019154756379.htm





Theo BẢO BẢO (Dân Việt)