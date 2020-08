Từ năm 2021, cần lưu ý 3 thay đổi quan trọng về lương hưu và nghỉ hưu

Sẽ có 3 thay đổi quan trọng về lương hưu và nghỉ hưu khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực vào 1.1.2021.





Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu



Nếu như trước đây, người lao động trong điều kiện bình thường sẽ được nghỉ hưu vào năm 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ.



Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo Khoản 2 Điều 162 của Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, năm 2021, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ được nghỉ khi đủ 55 tuổi 4 tháng (trong điều kiện lao động bình thường).



Khi đủ tuổi như trên và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.



Ngoài ra còn có các trường hợp đặc biệt khác như: Làm công việc nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại; Làm công việc khai thác than trong hầm lò…



Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm lao động



Từ năm 2021, điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm lao động cũng được thay đổi theo quy định mới tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.



Cụ thể, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp:



- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 – dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (tức là nam phải đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).



- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (Tức là nam phải đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).



Thay đổi số năm đóng bảo hiểm xã hội với lao động nam để tính mức lương hưu



Theo Điểm a Khoản 2 Điều 56 và Điểm a Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng bảo hiểm xã hội của lao động nam được tính là 19 năm (tăng 1 năm so với năm 2020).



Sự thay đổi này không tác động tới lao động nữ.

