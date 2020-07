Chỉ những xe kinh doanh mới phải đổi sang biển vàng

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)- C08, Bộ Công an cho hay, hiện có hơn 800.000 phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải phải chuyển sang đổi biển vàng theo quy định.





Grab, Be và hãng taxi nói gì về việc xe phải đổi sang biển vàng?

Taxi là phương tiện phải chuyển đổi biển số sang màu vàng theo thông tư 58 Bộ Công an. Ảnh: L.Anh





Ngày 25.7, C08 cho hay, Cục trưởng Cục này vừa có công điện gửi Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để thực hiện một số giải pháp triển khai Thông tư số 58/2020, quy định về quy trình cấp, thu hồi, đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ 1.8.



C08 đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng CSGT tập huấn kỹ về quy trình cấp, đổi biển số nền màu vàng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.



Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, khó khăn cho người dân khi thực hiện đăng ký, cấp biển số xe.



Cùng với đó, C08 đề nghị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí đủ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe đáp ứng nhu cầu đăng ký, cấp biển số tại địa phương, đặc biệt là yêu cầu đổi biển số cho xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải.



Quá trình giải quyết, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe phối hợp với Công an cấp huyện, xã tiếp nhận đề nghị đổi biển và thực hiện quy trình cấp, đổi biển số theo từng loại xe: khách, taxi, hợp đồng, công nghệ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện, hạn chế tối đa đi lại và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.



Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện - C08, nhấn mạnh chỉ những phương tiện sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải mới phải đổi màu nền biển từ màu trắng sang màu vàng.



Số liệu mới nhất được Tổng cục Đường bộ thống kê đến ngày 15.7.2020, xe thuộc diện đổi biển là 820.882 phương tiện.



Khi đổi biển, các cơ quan doanh nghiệp chỉ cần thông báo đến cơ quan công an đề nghị đổi biển với danh sách cụ thể, không phải mang xe ô tô đến cơ quan công an, không phải cà số máy, số khung. Xe đổi biển sẽ được giữ nguyên số cũ, chỉ đổi màu nền biển và không phải đổi đăng ký xe.



Cùng với đó, quy trình đổi biển sẽ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, không làm phát sinh những thủ tục phải thay đổi.



Đặc biệt, công an các địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức rà soát các phương tiện trong diện phải đổi biển.



Cũng theo trung tá Công, việc đổi biển số sang màu vàng tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý phương tiện vận tải, giúp cơ quan quản lý đánh giá được tác động của hạ tầng cũng như công tác điều hành tổ chức giao thông sao cho hợp lý nhất, tránh ùn tắc và tai nạn.



Việc đổi biển số còn bảo đảm sự công bằng trong quá trình các loại hình vận tải thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải.



