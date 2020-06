Sửa đổi quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.





Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) và Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020) nên một số quy định về chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP không còn phù hợp.



Theo đó, một số quy định về chính sách tinh giản biên chế sẽ được sửa đổi để phù hợp với Luật mới, đơn cử như:



Về đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức



Kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi đối với đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức thông qua việc đánh giá, phân loại hằng năm được xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực để bảo đảm phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.



Cụ thể sửa đổi điểm d, đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP như sau:









- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác



- Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác.



Về chính sách tinh giản biên chế



Kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi đối với quy định liên quan đến tuổi để thực hiện chính sách về hưu trước tuổi và tuổi tính trợ cấp hưởng chính sách về hưu trước tuổi; tuổi thực hiện chính sách thôi việc ngay; tuổi không được thực hiện chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 169 và Điều 219 Bộ luật Lao động 2019.



Cụ thể, về chính sách về hưu trước tuổi:



- Về tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi: Thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019.



- Về tuổi để tính trợ cấp: Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH, còn được hưởng các chế độ sau:



+ Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;



+ Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 2, 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động;



+ Được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ (một phần hai) tháng tiền lương.



+ Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi đời thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, 3 Điều 169 Bộ Luật Lao động thì không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Theo A.Chi (NLĐO)

ẢNH: HOÀNG TRIỀU