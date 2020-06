Mỗi người dân sẽ có một mã định danh y tế

Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý. Việc sử dụng một mã định danh nền tảng để chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống khác nhau trong cùng một quốc gia, sẽ tạo điều kiện tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn, có thể được sử dụng để lập kế hoạch và nghiên cứu. Tương tự, ở một quốc gia nơi nhiều cơ quan sử dụng mã định danh chung giúp dễ dàng xác minh hoặc kiểm tra chéo các thuộc tính của người bệnh trên các hệ thống cho nhiều mục đích khác nhau, việc sử dụng mã định danh quốc gia trong lĩnh vực BHYT cho phép sao chép nhanh chóng đăng ký chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.