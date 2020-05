Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Người dân Gia Lai đồng thuận

(GLO)- Chỉ sau 1 tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm. Theo ghi nhận thực tế, phần lớn người dân đều đồng tình với việc kiểm soát bởi qua đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 15-5, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn. Thượng tá Lê Văn Châu-Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy, Cảnh sát Hình sự tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, đua xe trái phép... Công tác kiểm soát tập trung vào thời gian cao điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày”.

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm soát phương tiện giao thông trên quốc lộ 19 (đoạn qua địa bàn TP. Pleiku). Ảnh: L.H





Sau 6 ngày ra quân (từ ngày 15 đến 20-5), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện 2.030 trường hợp vi phạm, trong đó có 288 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 213 trường hợp vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 311 trường hợp không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực… Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 780 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 31 trường hợp, tạm giữ 305 phương tiện.



Theo Thượng tá Lê Văn Châu, hiện nay, tình trạng thanh niên dân tộc thiểu số chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, chạy xe quá tốc độ, lạng lách, nẹt pô… hay sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật còn khá phổ biến, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. “Qua đợt tổng kiểm soát, người dân sẽ nâng cao hơn nữa hiểu biết, ý thức chấp hành các quy định của Luật Giao thông Đường bộ mỗi khi tham gia giao thông. Từ đó, hạn chế tình trạng vi phạm, hướng đến giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho mỗi người dân khi tham gia giao thông”-Phó Trưởng phòng CSGT nhấn mạnh.



Tại Pleiku, từ ngày 15-5, Công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng CSGT và một số cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng khác để tham gia tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên các tuyến đường. Qua 6 ngày ra quân, Đội CSGT-Trật tự đã phát hiện 123 trường hợp vi phạm, phần lớn rơi vào các lỗi: không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông... Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 35,3 triệu đồng. Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn. Trong thời gian này, trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông”.



Người dân đồng tình



Theo ghi nhận thực tế của P.V, phần lớn người dân đồng thuận với việc lực lượng CSGT mở đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Ông Rah Lan Ngay (làng Ia Pết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) bày tỏ: “Mình chỉ mất 2-3 phút dừng để lực lượng chức năng kiểm tra các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Hậu (thôn Đoàn Kết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) cũng cho biết: “Cảnh sát Giao thông kiểm tra thấy tôi không vi phạm gì nên cho đi ngay. Tôi không thấy việc kiểm soát gây phiền phức mà trái lại cảm thấy an tâm hơn mỗi khi ra đường bởi lực lượng chức năng làm nghiêm ngặt, các trường hợp vi phạm bị xử lý sẽ đảm bảo cho giao thông an toàn hơn”.

Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kiểm tra giấy tờ 1 người điều khiển xe máy tham gia giao thông trên quốc lộ 19. Ảnh: L.H







Thượng tá Lê Văn Châu-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông: “Với sự vào cuộc tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội, người dân đã nắm bắt được nội dung đợt cao điểm tổng kiểm soát. Từ đó, mỗi người có sự chuẩn bị để đảm bảo các điều kiện về phương tiện, người lái cũng như có ý thức chấp hành tốt hơn các quy định của Luật Giao thông Đường bộ. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, khi phát hiện, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định”.

Ở chiều ngược lại, không ít trường hợp vi phạm đã năn nỉ lực lượng CSGT “cho qua”, thậm chí “gọi điện thoại cho người thân” nhờ can thiệp. Tuy nhiên, lực lượng CSGT từ chối nghe điện thoại và kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính. Anh T.M.P.-tài xế xe tải trú tại xã Ia Vê (huyện Chư Prông) ngại ngùng chia sẻ với P.V: “Tôi hơi vội nên chạy quá tốc độ quy định 5 km, bị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 900 ngàn đồng. Hành vi của tôi là sai, tôi sẽ rút kinh nghiệm và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”. Cũng có những trường hợp vì sơ ý không để ý kỹ các loại giấy tờ bắt buộc nên khi CSGT kiểm tra mới phát hiện giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bị hết hạn. “Tôi bị xử phạt 150 ngàn đồng. Ngoài ra, tôi phải nhanh chóng mua bảo hiểm mới. Từ trường hợp của tôi mong rằng mọi người lưu tâm, thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy tờ để đảm bảo đủ điều kiện khi lưu thông theo quy định của pháp luật”-anh N.D.T. (thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nói.

