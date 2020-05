Bổ sung 2 đối tượng được tham gia BHYT hộ gia đình

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-5-2020.

Theo đó, Quyết định đã bổ sung 2 đối tượng được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.





Tham gia BHYT hộ gia đình, khi các thành viên gia đình cùng tham gia trong năm tài chính



Việc giảm trừ mức đóng cho các thành viên tham gia BHYT hộ gia đình theo Quyết định này chỉ thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.



Quyết định cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng gồm: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; Thân nhân của công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân; Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Theo V.Linh (NLĐO)