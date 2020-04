Đề xuất tài xế vi phạm giao thông bị trừ điểm bằng lái

Mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm và khi tài xế bị trừ hết điểm trên hệ thống quản lý mỗi khi vi phạm giao thông thì bằng lái sẽ không còn giá trị.





Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ, đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ và đề xuất trình Quốc hội đưa dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.



Dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ bổ sung nhiều quy định mới, trong đó có vấn đề đấu giá biển số xe từng được dư luận rất quan tâm.



Theo đó, để đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, chủ phương tiện cần có các loại giấy tờ gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe và giấy tờ của xe (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ nguồn gốc của xe).



Khi cơ sở dữ liệu đăng ký xe được kết nối với cơ sở dữ liệu của các cơ quan chức năng, giấy tờ của chủ xe và xe được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp đăng ký, biển số xe.



Theo dự thảo, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm và khi tài xế bị trừ hết điểm trên hệ thống quản lý mỗi khi vi phạm giao thông thì bằng lái sẽ không còn giá trị.



Tuy nhiên, điểm không thể hiện trên giấy phép lái xe mà lưu trong hệ thống dữ liệu bằng lái, điểm trừ đối với người vi phạm sẽ được cập nhật ngay sau khi xử phạt. Cảnh sát giao thông khi xử lý chỉ cần tra trên máy có thể biết tài xế còn bao nhiêu điểm.



Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất ba hình thức cấp biển số xe cơ giới.



Thứ nhất là cấp biển số xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe;



Thứ hai là cấp biển số ôtô thông qua đấu giá. Đối với hình thức này, hội đồng đấu giá sẽ được thành lập, đồng thời thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đấu giá trực tuyến biển số xe. Người trúng đấu giá có quyền sở hữu biển số xe đó, không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số ôtô;



Thứ ba là cấp biển số xe theo sở thích có thu phí.

https://laodong.vn/xe/de-xuat-tai-xe-vi-pham-giao-thong-bi-tru-diem-bang-lai-800133.ldo

Theo Anh Tuấn (LĐO)