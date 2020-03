Cảnh sát có quyền từ chối làm việc với người có biểu hiện say rượu, bia

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác được quyền từ chối làm việc, giải quyết ngay các yêu cầu trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội của những người có biểu hiện say do dùng rượu, bia, chất kích thích khác, không làm chủ được hành vi của bản thân, ăn mặc phản cảm.



Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn





Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội gồm 3 chương, 15 điều.



Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội theo quy định của pháp luật, bao gồm: đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân và các giấy tờ đi lại khác; công tác bảo đảm trật tự công cộng; công tác Cảnh sát phản ứng nhanh (gọi tắt là Cảnh sát 113); xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội...



Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 15 là bổ sung quy định những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến để cơ quan công an quyết định.



Tại Điều 7, những việc cơ quan, tổ chức và cá nhân bàn, góp ý để cơ quan có thẩm quyền quyết định quy định cụ thể như: Thành lập các tổ chức quần chúng thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự: Ban bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tự quản đường phố, tự quản về trật tự công cộng, câu lạc bộ về an ninh, trật tự, liên gia tự quản về an ninh, trật tự và các tổ chức tự quản, câu lạc bộ khác bảo đảm an ninh, trật tự;



Xây dựng điển hình tiên tiến về an ninh, trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội. Lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự, duy trì các hoạt động tuần tra của Nhân dân phòng ngừa tội phạm. Quy định chế độ, chính sách cụ thể để huy động Nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.



Mặ khác, tại Điều 12 Thông thư 15 quy định cho phép cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác được quyền từ chối làm việc, giải quyết ngay các yêu cầu trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội của những người có biểu hiện say do dùng rượu, bia, chất kích thích khác, không làm chủ được hành vi của bản thân, ăn mặc phản cảm hoặc có lời nói, hành vi vi phạm nếp sống văn minh ở nơi công cộng.



Điều 13 Thông tư 15 cũng quy định những việc cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không được làm, cụ thể: Không gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; không yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp những giấy tờ, thủ tục ngoài quy định;



Cán bộ, chiến sĩ không lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân;



Cán bộ, chiến sĩ không nhận đơn, thư và giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức tại nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào ngoài trụ sở làm việc tại cơ quan;



Cán bộ, chiến sĩ không hứa hẹn, thỏa thuận hoặc nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, lợi ích phi vật chất để giải quyết thủ tục hành chính về trật tự xã hội;



Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.3.2020 và thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BCA ngày 06.7.2011của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.



