Bỏ biên chế suốt đời và những quy định mới trong HĐLĐ của viên chức

Hợp đồng lao động của viên chức sẽ có những thay đổi theo quy định mới tại luật Viên chức sửa đổi năm 2019, đáng lưu ý sẽ bỏ chế độ "biên chế suốt đời".





Bỏ "biên chế suốt đời"



Đây là quy định nổi bật nhất trong Luật Viên chức sửa đổi.



Theo Luật Viên chức hiện hành quy định người trúng tuyển sẽ được ký kết 2 loại hợp đồng làm việc (Hợp đồng làm việc có thời hạn và Hợp đồng làm việc không có thời hạn).



Song với Luật Viên chức sửa đổi những người được tuyển dụng mới từ ngày 1/7/2020, sau khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn, nếu đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhu cầu sử dụng viên chức sẽ phải ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn mà không được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn như hiện nay.





Hợp đồng lao động của viên chức có gì thay đổi theo quy định mới?





Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi của viên chức, luật sửa đổi cũng quy định từ ngày 1/7/2020, sẽ chỉ còn 3 trường hợp được hưởng “biên chế suốt đời” là:



- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định;



- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;



- Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.



Thời hạn hợp đồng viên chức kéo dài lên 60 tháng



Theo quy định hiện hành, thời hạn thực hiện hợp đồng làm việc là từ 12 tháng đến 36 tháng.



Luật Viên sửa đổi nâng thời hạn thực hiện hợp đồng xác định thời hạn từ tối đa 36 tháng lên đến 60 tháng. Nghĩa là từ ngày 1/7/2020, hợp đồng viên chức sẽ có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.



Cách xử lý hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn



Khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức hiện hành, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức mà quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với đối tượng này.



Tuy nhiên, quy định này chưa nêu cụ thể cách xử lý với từng trường hợp. Do đó, để khắc phục, Luật sửa đổi đã bổ sung quy định:



- Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng làm việc;



- Nếu không ký tiếp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.



Thêm trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc



Điều 29 Luật hiện hành quy định có 5 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức:



- Có 2 năm liên tiếp bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;



- Bị buộc thôi việc;



- Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); Bị ốm đau đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn);



- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng buộc đơn vị sự nghiệp công lập pahri thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức không còn;



- Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.



Ngoài các trường hợp trên, Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm 1 trường hợp nữa là khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.



Khi được tuyển dụng, viên chức sẽ có thời gian tập sự để làm quen với vị trí việc làm được tuyển dụng trong thời gian từ 3 tháng - 12 tháng. Và nếu sau thời gian này, viên chức không đạt yêu cầu thì đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

http://http://danviet.vn/ban-doc/bo-bien-che-suot-doi-va-nhung-quy-dinh-moi-trong-hdld-cua-vien-chuc-1062768.html





*Tư vấn: Luật Việt Nam

Theo Hạ Anh (Dân Việt)