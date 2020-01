Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng

Theo Nghị định số 100/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016, từ ngày 1.1.2020 khi người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng.



Vừa nghe điện thoại vừa lái xe sẽ bị phạt rất nặng. Ảnh minh họa





Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 5 của Nghị định: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Cũng hành vi này, Nghị định 46/2016 trước đây chỉ phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nếu gây tai nạn giao thông sẽ sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.



Đối với xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy, Nghị định mới xử phạt tiền từ 600.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Hành vi này tại Nghị định 46/2016 chỉ phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.



Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng và từ 20 đến 50 triệu người khác bị thương. Cùng đó, những người thường xuyên sử dụng điện thoại có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 4 lần so với những người tập trung điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, tại các nước phát triển việc lái xe sử dụng điện thoại di động gây tai nạn đang ở mức báo động. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng cần phải xử lý nghiêm việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện rất nguy hiểm. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi này.



Theo Minh Hạnh (LĐO)