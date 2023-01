Tặng trên 1.500 suất quà cho người nghèo và học sinh khó khăn

(GLO)- Ngày 4-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai và Đức Cơ phối hợp với chùa Di Đà (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tết nhân ái” và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn tại địa phương.



Tặng quà Tết cho người nghèo và học sinh vùng khó

Tặng quà Tết cho người nghèo tại xã Đak Jơ Ta

Tại xã Ia Pếch (huyện Ia Grai), đoàn đã trao tặng 30 suất học bổng (200.000 đồng/suất) cho 30 em học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Ia Pếch; tặng 90 bộ sách giáo khoa mới lớp 1, 2, 3 (350.000 đồng/bộ) cho 90 em học sinh khó khăn và 20 thùng sữa Nutifood cho học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.



Đoàn cũng đến trao tặng 150 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ), mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác. Tặng 1.057 suất quà (400.000 đồng/suất) cho 1.057 em học sinh 2 khối: Tiểu học và THCS xã Ia Kiêng, quà tặng là: áo ấm, 2 bộ quần áo mới, 10 quyển vở, giày dép… Ngoài ra, đoàn còn tặng 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 10 hộ gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn xã Chư Á và 20 thùng sữa cùng 1 triệu đồng tiền mặt cho các em tại trường khuyết tật làng Ngó, phường Trà Bá (TP. Pleiku).

Tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai). Ảnh: Hồng Ngọc



Tổng trị giá quà tặng là 570 triệu đồng, do chùa Di Đà vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh và Trường THCS Tôn Đức Thắng tài trợ.



* Chiều ngày 3-1, Hội thiện nguyện Quang Sen đến từ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi bộ Văn hóa Thông tin và UBND xã Ia Krái tổ chức trao tặng gần 200 suất quà cho người nghèo, trẻ em, học sinh làng My Ăh (xã Ia Krái, huyện Ia Grai).



Theo đó, Hội thiện nguyện Quang Sen đã tặng 100 suất quà cho 100 hộ khó khăn ở làng My Ăh (mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì ăn liền và 1 hộp bột ngũ cốc); tặng sữa, bánh kẹo, áo ấm, mũ len, giày thể thao cho gần 100 học sinh, trẻ em trong làng. Tổng trị giá quà tặng khoảng 66 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần mang đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.



HỒNG NGỌC - PHƯƠNG LỘC