Trao 5 căn nhà và tặng quà cho người dân, học sinh huyện Chư Sê

(GLO)- Ngày 12-12, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Kpuih Yông tại làng Tai Glai.

Gia đình anh Kpuih Yông có con trai bị khuyết tật đặc biệt nặng, thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhiều năm qua, gia đình sống trong căn nhà tôn dột nát với diện tích chưa đầy 20 m2. Kinh tế gia đình quá khó khăn, không có khả năng để xây lại căn nhà mới.

Đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình anh Kpuih Yông (làng Tai Glai, xã Ia Ko). Ảnh: Hà Phương

Sau thời gian thi công, đến nay căn nhà được bàn giao cho gia đình anh Kpuih Yông có diện tích 44 m2, xây kiên cố, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nền lát gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 65 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, người thân đóng góp xây dựng.

Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cũng tặng cho gia đình anh Kpuih Yông một số vật dụng thiết yếu cho gia đình.

* Cùng ngày, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ bàn giao 4 căn “Nhà tình nghĩa” cho 4 hộ nghèo tại xã Ia Ko (35 triệu đồng/căn). Số tiền trên do cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê hỗ trợ.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê trao cùng chính quyền địa phương bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Rah Lan Bêng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Hà Phương

* Ngày 12-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Đoàn từ thiện chùa Phổ An (ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Albá.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 400 suất quà cho người nghèo tại xã Albá (700 ngàn đồng/suất). Ngoài ra, đoàn còn tặng 1.850 quyển tập loại 100 trang, 500 quyển tập loại 200 trang cùng bánh, kẹo và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang và Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (xã Albá). Số quà trên do chùa Phổ An vận động các Mạnh Thường Quân huyện Cần Đước, tỉnh Long An tài trợ.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với những người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm động viên tinh thần, giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.