Nhiều phần quà được trao tặng trong chương trình" Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Sáng 24-12, tại Trường TH và THCS Kim Đồng (xã An Thành, huyện Đak Pơ), Tỉnh Đoàn Gia Lai và Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2022.



Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà Tết cho 100 người mù có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Pleiku

Tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Lan Anh



Trong chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2022, Tỉnh đoàn Gia Lai và Đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh đã gửi tặng 100 em học sinh Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng 50 bộ mùng, mền; 50 ba lô và 100 suất quà của Công ty Milô. Ban tổ chức chương trình cũng dành tặng 20 suất học bổng cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.



Nhân dịp này, các y-bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân của xã An Thành.



* Sáng 24-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn từ thiện tỉnh Bình Dương (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) và UBND xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) tổ chức tặng quà cho người nghèo, khó khăn tại địa phương.



Theo đó, Đoàn trao tặng 200 suất quà (400.000 đồng/suất) cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người già neo đơn, mỗi suất quà gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm kèm theo 50 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng là 80 triệu đồng, do Đoàn từ thiện tỉnh Bình Dương vận động, tài trợ.



Đoàn công tác tặng quà cho các đối tượng khó khăn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hồng Ngọc



* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH cung ứng Lao động Hoàng Mai (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết sẻ chia” tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn tại xã Ia Yeng và Ia Ake.



Đoàn đã trao tặng 250 suất quà (350.000 đồng/suất) cho 250 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ mồ côi, người khuyết tật (trong đó xã Ia Yeng 140 hộ, xã Ia Ake 110 hộ), mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, nước mắm, sữa, nước ngọt và bánh ngọt. Tổng trị giá chương trình thiện nguyện là 87,5 triệu đồng do Công ty TNHH cung ứng Lao động Hoàng Mai tài trợ.



LAN ANH - HỒNG NGỌC