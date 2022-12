Khốn khó vì bệnh tật

(GLO)- Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh Huỳnh Văn Thiện (SN 1972, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vô cùng bàng hoàng khi biết mình không còn đôi tay lành lặn. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật.





Anh Huỳnh Văn Thiện và chị Lương Thị Mỹ Trang (SN 1980) cưới nhau năm 2008 rồi lần lượt sinh 2 người con là Huỳnh Lương Nguyên Trường (SN 2009) và Huỳnh Lương Phương Trúc (SN 2010). Gia đình anh Thiện là hộ cận nghèo, không có đất sản xuất. 3 năm nay, cuộc sống lại càng vất vả bội phần khi anh bị tai nạn lao động, mất đi đôi bàn tay. “Hôm ấy, trong lúc đang làm phụ hồ, tôi đưa cây sắt lên cao thì vướng vào dây điện, bị điện giật, bỏng tay chân và thân mình dẫn đến bất tỉnh. Gia đình đưa tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu. Lúc mở mắt ra thì thấy mình không còn đôi tay nữa”-anh Thiện nhớ lại.

Anh Huỳnh Văn Thiện cùng mẹ già trong căn nhà của gia đình. Ảnh: Hà Phương





Từ đó, chị Trang trở thành đôi tay của chồng. Mọi lo toan, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai chị. Ngày qua ngày, chị tần tảo sớm hôm, không nề hà bất cứ công việc gì, hễ có ai thuê mướn việc gì chị đều cố gắng làm để có tiền lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều năm làm lụng vất vả, bản thân chị cũng thường xuyên đau ốm, sức khỏe giảm sút.



Chị Trang bộc bạch: “Từ ngày chồng bị tai nạn, hàng ngày, ngoài những lúc chăm chồng, chăm con, tôi đi phụ hồ để kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi chỉ mong sao có đủ sức khỏe để đi làm. Năm 2017, trong lúc đang phụ hồ không may bị trượt ngã xuống hố, gãy 5 đốt sống lưng nên tôi cũng chỉ làm được việc nhẹ. May mà anh em biết hoàn cảnh khó khăn nên cũng tạo điều kiện cho theo phụ làm cùng”.



Thấy vợ vất vả mưu sinh lo cho chồng con và mẹ già, nhiều đêm, anh Thiện không thể nào chợp mắt. “Hàng ngày, tôi đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Tôi rất mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ lắp cánh tay giả để có thể tự chăm lo sinh hoạt của bản thân và có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp”-anh Thiện thổ lộ.



Trò chuyện với chúng tôi, ông Hắc Văn Cương-Trưởng thôn 2 (xã Trà Đa) chia sẻ: “Vợ bị bệnh, mẹ già yếu, anh Thiện lại không may bị tai nạn lao động nên cuộc sống gặp vô vàn khó khăn. Gia đình anh sống nhờ tiền trợ cấp của Nhà nước, sự đùm bọc của bà con lối xóm cùng người thân. Khi biết tin anh Thiện bị tai nạn, Ban Nhân dân thôn đã kịp thời tới thăm hỏi, động viên gia đình và vận động người dân đóng góp hỗ trợ gia đình. Về lâu dài, chúng tôi rất mong các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Thiện”.



Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Huỳnh Văn Thiện xin liên hệ chị Lương Thị Mỹ Trang (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku); SĐT: 0388054091; hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai, số: 62110002425979 tại BIDV do chị Đoàn Thị Bích Nga-Trưởng phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (SĐT: 0935752668) phụ trách.



HÀ PHƯƠNG