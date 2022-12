Khám bệnh và tặng quà cho người nghèo tại Chư Sê

(GLO)- Sáng 3-12, tại chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Đoàn y, bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang và UBND xã Hbông tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, người già và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.





Khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, khó khăn tại chùa Phước Viên, xã Hbông, huyện Chư Sê. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, các y, bác sỹ tình nguyện đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 420 người nghèo, người khuyết tật, người già, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của xã Hbông, chi phí thuốc 100.000 đồng/người; đồng thời, tặng 480 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho 480 hộ nghèo, khó khăn, quà tặng gồm: gạo, mỳ tôm, chăn ấm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 30 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 186 triệu đồng do phật tử chùa Phước Viên và Đoàn y, bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang vận động, tài trợ.



* Trước đó (ngày 1-12), Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn từ thiện Tiền Giang-Long An (tỉnh Tiền Giang và Long An) cùng UBND xã Ia Blang tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ em khó khăn xã Ia Blang.



Theo đó, đoàn đã trao tặng 200 suất quà (450.000 đồng/suất) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, quần áo, chăn ấm và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 50 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 90 triệu đồng do Đoàn từ thiện Tiền Giang-Long An vận động, tài trợ.



Những món quà ý nghĩa đã góp phần động viên cho các hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Blang bớt phần khó khăn trong cuộc sống.



HỒNG NGỌC