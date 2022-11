Bàn giao nhà và tặng quà cho hộ nghèo huyện Chư Prông, Chư Sê

(GLO)- Ngày 12-11, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương (tỉnh Bình Dương) và chính quyền địa phương xã Ia Me tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Phan Văn Sao (thôn Xuân Me, xã Ia Me), gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.



Căn nhà được xây dựng với diện tích trên 80 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn, nền lót gạch men đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng là 90 triệu đồng, trong đó Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương tài trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Đoàn công tác bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Phan Văn Sao. Ảnh: Hồng Ngọc



Dịp này, Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương tặng gia đình một phần quà là nhu yếu phẩm và 1,1 triệu đồng kèm 10 quyển vở, bút viết nhằm hỗ trợ cho các con của ông Sao trong quá trình học tập.



* Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn từ thiện đến từ tỉnh Long An và UBND xã Ia Blang tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.



Theo đó, đoàn trao tặng 150 suất quà (300.000 đồng/suất) cho 150 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, mỗi suất quà gồm: gạo, mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác. Toàn bộ số quà trên do Đoàn từ thiện tỉnh Long An vận động tài trợ.



Đây là hoạt động thiết thực, qua đó thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái” của cộng đồng, nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ người nghèo, khó khăn có thêm điều kiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.



HỒNG NGỌC