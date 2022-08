Trao nhà, tặng quà cho gia đình khó khăn tại huyện Chư Păh và Chư Sê

(GLO)- Ngày 2-8, các ban ngành, hội địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà và trao sinh kế cho gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn tại huyện Chư Păh và Chư Sê.

Tặng 450 suất quà cho người nghèo, trẻ em khó khăn huyện Phú Thiện

Tặng 1.000 suất quà cho người nghèo huyện Mang Yang





Ngày 2-8, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh phối hợp với UBND xã Ia Ka, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Gia Lai tiến hành bàn giao nhà cho gia đình bà Puih En-hộ nghèo ở làng Ju Răng.



Căn nhà cấp 4, diện tích 50 m2, nền lát gạch hoa, tổng giá trị 60 triệu đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Gia Lai tài trợ 50 triệu đồng, UBND xã Ia Ka hỗ trợ 5 triệu đồng và gia đình bỏ ra 5 triệu đồng.



Ngôi nhà mới được trao cho gia đình bà Puih En (thứ 3 từ trái qua) ở làng Ju Răng (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Ảnh: Đinh Yến



Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Gia Lai đã tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày; đồng thời tìm hiểu nhu cầu của gia đình bà En để hỗ trợ sinh kế, giúp ổn định cuộc sống.



* Cùng ngày, ông Đặng Xuân Tâm-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCDDC)/dioxin xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) cho biết: Hội vừa trao tặng 1 con bò giống, trị giá 15 triệu đồng cho gia đình bà Rơ Lan H’Huyl ở làng Ia Bâu. Đây là lần thứ 3 trong năm 2022, Hội NNCDDC/dioxin xã Chư Pơng trao tặng bò giống cho các gia đình là NNCDDC ở trong xã.



* Cũng trong ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với đoàn từ thiện tỉnh An Giang và UBND xã Dun tổ chức tặng 150 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo của xã Dun.



Toàn bộ số quà trên do đoàn từ thiện tỉnh An Giang vận động các Mạnh Thường Quân tại tỉnh An Giang tài trợ.



Những món quà tuy không lớn nhưng góp phần động viên cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo xã Dun bớt phần khó khăn trong cuộc sống.



ĐINH YẾN - HOÀNG MINH - HỒNG NGỌC