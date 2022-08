Chư Păh: Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở làng Ea Lũh

(GLO)- Sáng 11-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà tình thương cho hộ chị A Mí (làng Ea Lũh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh).





Các đơn vị đã bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị A Mí. Ảnh: Văn Ngọc

Gia đình chị A Mí là người dân tộc Xê Đăng thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn xây tặng có quy mô cấp 4, diện tích gần 50 m2, khởi công từ cuối tháng 6-2022. Kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc huy động nguồn tài trợ từ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hưng.



Dịp này, các đơn vị đã trao tặng gia đình chị A Mí một số phần quà gồm tiền mặt cùng các vật dụng khác. Phát biểu tại buổi lễ, chị A Mí xúc động trước tấm lòng của các đơn vị, đồng thời thể hiện quyết tâm chăm chỉ làm lụng để vươn lên thoát nghèo.



Đây là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị nhằm góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và hưởng ứng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19-8.



VĂN NGỌC