Anh phụ hồ trước nguy cơ bại liệt vì nghèo khó

(GLO)- Trong lúc phụ hồ, anh Phạm Ngọc Tuân (SN 1992, ở trọ tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) chẳng may gặp tai nạn bị chấn thương cột sống. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị, phẫu thuật gần trăm triệu đồng. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay chẳng may gặp tai nạn bất ngờ khiến gia đình càng thêm khốn khó.

Anh Tuân quê ở Bình Định. Ở quê nhà, anh không có việc làm. Vì vậy, năm 2016, vợ chồng anh dắt díu nhau lên Gia Lai làm thuê kiếm sống. Ban đầu, anh Tuân lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Chị Hồ Thị Thanh Vân (vợ anh) thì buôn bán lặt vặt. Về sau, anh Tuân làm phụ hồ thu nhập chừng 200.000 đồng/ngày. Còn chị Vân, năm 2020 sau sinh thì nghỉ hẳn ở nhà chăm con, mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào một tay anh Tuân.

Nhớ lại ngày định mệnh, chị Vân buồn bã kể: Hôm đó, đang chăm con nhỏ tại nhà, chị nhận được điện thoại thông báo chồng bị ngã giàn giáo chấn thương rất nặng đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau đó, anh Tuân được chuyển sang Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống điều trị. “Bác sĩ cho biết phải tiến hành phẫu thuật, chi phí gần trăm triệu đồng. Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả toàn bộ viện phí. Chồng tôi đi làm chỉ đủ chi tiêu qua ngày nên chi phí điều trị cho anh là số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi”-chị Vân nghẹn ngào.

Chị Hồ Thị Thanh Vân vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chồng khi anh Phạm Ngọc Tuân còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Ý

Bác sĩ Măng Quốc Thắng (Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống) cho biết: Bệnh nhân Tuân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay trái, biến dạng cột sống thắt lưng, đau cột sống; chỉ nằm nghiêng, không nằm thẳng được, bí tiểu, tăng cảm giác hai chân (chỉ cần đụng nhẹ là đau dữ dội, có nguy cơ liệt). Qua chụp X-quang thấy vỡ đốt sống ngực D12 nặng. Hướng điều trị đối với bệnh nhân Tuân là phẫu thuật cố định lại cột sống, giải phẫu chèn ép giảm đau cho bệnh nhân. “Dù phẫu thuật thành công thì bệnh nhân sau mổ phải tiến hành vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trong thời gian dài. Tuy nhiên, khả năng đi lại vẫn còn bỏ ngỏ”-bác sĩ Thắng nói.

Cha mẹ vợ đã qua đời, anh Tuân cũng chỉ còn lại mẹ già, anh chị em hai bên đều quá khó khăn. Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã vận động, kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ chi phí giúp đỡ anh Tuân phẫu thuật. “Qua vận động và sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm cùng số tiền gia đình gom góp, vay mượn, bệnh nhân Tuân đã được phẫu thuật”-chị Võ Thị Khả Hân-thành viên Tổ công tác xã hội-cho biết.

Sau gần 3 tuần điều trị, cuối tháng 6 vừa qua, anh Tuân được xuất viện. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể đi lại được. Do vợ còn phải chăm con nhỏ, trong khi anh không thể đi lại được nên về quê sống với mẹ, còn vợ con thì nương tựa nhà người thân tại địa chỉ 8/12 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. “Bác sĩ bảo phải tiếp tục vật lý trị liệu nhưng tôi làm gì có tiền để điều trị. Thẻ bảo hiểm y tế đã mua nhưng chưa nhận được nên tạm thời điều dưỡng ở nhà. Biết để lâu nguy cơ bị liệt hai chân càng lớn nhưng tiền không có nên chưa biết phải làm sao”-anh Tuân bất lực chia sẻ. Tai nạn bất ngờ khiến gia đình nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng, vợ chồng phải tạm thời chia xa. Chị Vân đang cố gắng vừa chăm sóc con nhỏ, vừa kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống và lo cho chồng tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Phạm Ngọc Tuân xin liên hệ chị Hồ Thị Thanh Vân địa chỉ 8/12 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoa Lư, TP. Pleiku hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.

NHƯ Ý