Tặng quà học sinh và gia đình có hoàn khó khăn huyện Chư Păh

(GLO)- Sáng 24-6, tại điểm làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Công an huyện Chư Păh, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Phụ nữ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó và gia đình có hoàn khó khăn.





Đoàn công tác trao tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Hữu

Theo đó, đoàn công tác đã trao 10 xe đạp cho 10 em học sinh nghèo học giỏi và 40 suất quà cho 40 hộ gia đình nghèo tại 13 thôn, làng của xã Nghĩa Hưng. Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân làng Ea Lũh, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng. Đoàn cũng trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn.



Với tinh thần thiện nguyện, hướng về cộng đồng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và các em nhỏ tiếp tục phấn đấu học tập tốt.



NGUYỄN HỮU