Số tiền Việt Nam hỗ trợ nhân đạo Ukraine cụ thể ra sao?

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 12-5, phóng viên nêu câu hỏi về khoản hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trị giá 500.000 USD.





Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết: Việt Nam chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do những diễn biến gần đây tại Ukraine.



Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt



Việt Nam cho rằng cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế, và tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo và sơ tán cho các cộng đồng người nước ngoài tại Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt Nam.



Việt Nam ủng hộ hoạt động nhân đạo của các nước, Liên Hiệp Quốc và đối tác quốc tế để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng vì chiến sự Ukraine.



Với tinh thần đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam quyết định đóng góp 500.000 USD, trong đó 100.000 USD sẽ dành cho Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung tâm (CERF), 100.000 USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 100.000 USD cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), và 200.000 USD thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam gửi Hội Chữ thập đỏ Ukraine, góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột Ukraine.



Theo Dương Ngọc (NLĐO)